El pasticho es un plato emblemático en los festejos venezolanos. Aunque su versión tradicional con carne es la más conocida, existe una alternativa más ligera que sustituye la carne por pescado y mariscos, ideal para variar el menú habitual y aprovechar los insumos que puedan quedar de otras preparaciones.
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Receta: pasticho de pescado y mariscos para aprovechar ingredientes sobrantes
Gastronomía en casa
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