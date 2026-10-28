Receta: pasticho de pescado y mariscos para aprovechar ingredientes sobrantes

Para elaborar esta receta, se requieren 200 gramos de sobras de mariscos y 200 gramos de pescado, además de 150 gramos de espinacas, láminas de pasta, ajo, cebolla, aceite, sal, pimienta y perejil. El proceso comienza lavando y picando las espinacas, pelando los vegetales y desmenuzando el pescado. Posteriormente, se sofríe el ajo y la cebolla en una cazuela para luego incorporar las espinacas, el marisco y el pescado, cocinando la mezcla por unos minutos.

El montaje del plato se realiza colocando una base de salsa bechamel en una fuente, alternando capas de pasta y el relleno preparado, finalizando con una capa de bechamel. El pasticho debe hornearse a 180°C durante 25 minutos, aprovechando los ingredientes disponibles para obtener un resultado final que se sirve espolvoreado con perejil fresco.