El uso de un limpiador facial es el primer paso fundamental en cualquier rutina de cuidado de la piel. Este producto es esencial para retirar impurezas, grasa, maquillaje y restos de contaminación acumulados durante el día o la noche.
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Guía para elegir el limpiador facial adecuado según su tipo de piel
Cuidado personal
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