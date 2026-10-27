Guía para elegir el limpiador facial adecuado según su tipo de piel

De acuerdo con la Academia Americana de Dermatología (AAD), la recomendación es limpiar la piel del rostro dos veces al día: por la mañana, para eliminar las impurezas generadas durante el sueño, y por la noche, para garantizar que el cutis quede libre de suciedad. Asimismo, los expertos señalan que es necesario realizar este proceso después de sudar o tras estar en contacto con agua salada o cloro, ya que estos elementos pueden causar irritación.

Para evitar daños en la barrera natural de la piel y prevenir el envejecimiento prematuro, es indispensable seleccionar una textura adecuada según las necesidades específicas de cada persona:

Piel seca: Se recomienda el uso de limpiadores en crema, los cuales ayudan a calmar y humectar. Es aconsejable evitar productos que contengan alcohol, sodio o sulfatos.

Se recomienda el uso de limpiadores en crema, los cuales ayudan a calmar y humectar. Es aconsejable evitar productos que contengan alcohol, sodio o sulfatos. Piel mixta: Lo ideal es buscar limpiadores en espuma, que permiten controlar el exceso de grasa en la zona T sin resecar las mejillas.

Lo ideal es buscar limpiadores en espuma, que permiten controlar el exceso de grasa en la zona T sin resecar las mejillas. Piel grasa: La mejor opción es un limpiador en gel , ya que elimina el exceso de sebo sin dejar una sensación acartonada en el rostro.

Conocer el tipo de piel es la regla de oro para que los productos aplicados posteriormente tengan una mayor eficacia. Elegir el limpiador adecuado ayuda a mejorar la salud cutánea y garantiza una limpieza profunda sin irritar el rostro.