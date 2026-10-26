Consejos para rejuvenecer la mirada tras los 50 años con el cuidado de las cejas

Especialistas en cosmetología indican que el secreto para lograr un aspecto fresco no radica en el exceso de productos, sino en la aplicación correcta de herramientas básicas. El delineador o lápiz en tono marrón se consolida como un aliado imprescindible para devolver el marco adecuado a la mirada de forma natural.

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Para transformar las cejas escasas en un marco bien estructurado, el proceso comienza con la limpieza de la piel. Tras este paso, se deben peinar los vellos con un cepillo especial para identificar los espacios vacíos. Posteriormente, se recomienda aplicar un gel transparente para fijar la forma y elevar visualmente la mirada.

Una vez seco el gel, se utiliza un lápiz marrón de punta fina. La instrucción clave consiste en realizar trazos muy suaves y ligeros que imiten la dirección del vello natural, evitando marcar líneas rígidas. Finalmente, para perfeccionar el contorno y aportar luminosidad, se aplica corrector de ojeras en los bordes externos. Al difuminar el producto con una brocha plana, se obtiene una apariencia pulida, fresca y radiante, logrando así definir el contorno de manera limpia.