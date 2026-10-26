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Consejos para rejuvenecer la mirada tras los 50 años con el cuidado de las cejas

Belleza y cuidado personal

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Imagen de la noticia: Consejos para rejuvenecer la mirada tras los 50 años con el cuidado de las cejas

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Con el paso de los años, es natural que el rostro experimente cambios, entre ellos la pérdida de densidad en el vello facial, lo cual es especialmente notorio en las cejas al superar los 50 años. Esta situación puede afectar la definición del arco y restar vitalidad a la expresión, por lo que muchas personas buscan alternativas prácticas para rejuvenecer su apariencia sin recurrir a procedimientos invasivos.

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Especialistas en cosmetología indican que el secreto para lograr un aspecto fresco no radica en el exceso de productos, sino en la aplicación correcta de herramientas básicas. El delineador o lápiz en tono marrón se consolida como un aliado imprescindible para devolver el marco adecuado a la mirada de forma natural.

Cómo rellenar las cejas despobladas: rejuvenece la mirada después de los 50 añosFoto: Gemini IA

Para transformar las cejas escasas en un marco bien estructurado, el proceso comienza con la limpieza de la piel. Tras este paso, se deben peinar los vellos con un cepillo especial para identificar los espacios vacíos. Posteriormente, se recomienda aplicar un gel transparente para fijar la forma y elevar visualmente la mirada.

Una vez seco el gel, se utiliza un lápiz marrón de punta fina. La instrucción clave consiste en realizar trazos muy suaves y ligeros que imiten la dirección del vello natural, evitando marcar líneas rígidas. Finalmente, para perfeccionar el contorno y aportar luminosidad, se aplica corrector de ojeras en los bordes externos. Al difuminar el producto con una brocha plana, se obtiene una apariencia pulida, fresca y radiante, logrando así definir el contorno de manera limpia.

Con información de noticiascol.com

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