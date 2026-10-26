Con el paso de los años, es natural que el rostro experimente cambios, entre ellos la pérdida de densidad en el vello facial, lo cual es especialmente notorio en las cejas al superar los 50 años. Esta situación puede afectar la definición del arco y restar vitalidad a la expresión, por lo que muchas personas buscan alternativas prácticas para rejuvenecer su apariencia sin recurrir a procedimientos invasivos.
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Estilos de Vida
Consejos para rejuvenecer la mirada tras los 50 años con el cuidado de las cejas
Belleza y cuidado personal
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