El vello facial cumple una función protectora en la piel, aunque su presencia suele resultar incómoda para muchas mujeres, especialmente cuando es abundante o grueso. En casos donde el crecimiento es excesivo debido a condiciones médicas como el hirsutismo, que implica un aumento en la producción de andrógenos, la búsqueda de soluciones es frecuente.
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Mascarilla natural de gelatina: una alternativa para remover el vello facial
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