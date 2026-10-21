Mantener una melena saludable, nutrida y con brillo es posible mediante el uso de tratamientos de acondicionamiento profundo. Estos productos, que concentran una mayor cantidad de ingredientes que los acondicionadores convencionales, actúan directamente sobre la cutícula, la capa protectora del cabello responsable de su suavidad y elasticidad.
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Mascarilla casera de cinco ingredientes para revitalizar el brillo del cabello
Cuidado personal
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