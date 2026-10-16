La forma en que se conciben los espacios dentro del hogar ha experimentado cambios significativos, impulsados por una nueva tendencia donde los ambientes se integran para compartir metros cuadrados. Tradicionalmente, la cocina era un área cerrada y funcional, pero hoy se ha consolidado como el corazón de la vivienda, conectándose directamente con el comedor y la sala.
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Diseño de interiores: cinco materiales modernos para renovar las paredes de la cocina
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