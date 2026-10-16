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Diseño de interiores: cinco materiales modernos para renovar las paredes de la cocina

Tendencias en el hogar

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Imagen de la noticia: Diseño de interiores: cinco materiales modernos para renovar las paredes de la cocina

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La forma en que se conciben los espacios dentro del hogar ha experimentado cambios significativos, impulsados por una nueva tendencia donde los ambientes se integran para compartir metros cuadrados. Tradicionalmente, la cocina era un área cerrada y funcional, pero hoy se ha consolidado como el corazón de la vivienda, conectándose directamente con el comedor y la sala.

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Esta integración visual ha provocado que los detalles decorativos cobren mayor relevancia, ya que cada elemento queda expuesto desde cualquier punto de la casa. Como resultado, los clásicos azulejos pequeños han perdido terreno frente a alternativas que ofrecen una sensación de mayor amplitud, limpieza y armonía estética.

La cerámica deja de ser el únicos protagonistas en la cocina: nuevas tendencias en el hogarFoto: Magnific

Para quienes buscan renovar sus espacios, existen cinco alternativas que ganan protagonismo en el diseño actual:

1. Microcemento: permite un acabado totalmente continuo, sin juntas ni líneas que interrumpan la vista, con opciones de tonos personalizados.

2. Porcelanatos de gran formato: sus dimensiones generosas reducen drásticamente las uniones, logrando un aspecto uniforme y sofisticado.

3. Piedras sinterizadas: se extienden verticalmente hacia el salpicadero o la pared trasera, garantizando una continuidad visual elegante.

4. Materiales naturales: el mármol, el travertino y diversas maderas aportan texturas orgánicas y calidez, rompiendo con la monotonía de los diseños seriados.

5. Acabados minerales y estucos tipo cal: ofrecen texturas sutiles y un toque artesanal, muy valorados en la decoración contemporánea.

Con información de Magnific

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