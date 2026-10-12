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¿Tu casa parece un cajón? Estos errores de decoración la hacen ver más pequeña

Guía práctica para optimizar la distribución de tu hogar y ganar amplitud sin necesidad de remodelaciones

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Imagen de la noticia: ¿Tu casa parece un cajón? Estos errores de decoración la hacen ver más pequeña

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Con frecuencia, sentimos que nuestra vivienda es más reducida de lo que realmente es. Esta percepción suele ser producto de fallas en la distribución, la proporción y un exceso de elementos decorativos que saturan el ambiente, engañando a nuestra vista. En esencia, no es un problema de espacio físico, sino de una planificación inadecuada.

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Estrategias para ganar amplitud visual

Para evitar que tu hogar se sienta apretado, la inteligencia artificial sugiere aplicar técnicas de diseño e iluminación que maximicen el área sin requerir obras mayores. El primer paso es mantener el orden: reduce la acumulación de adornos pequeños y cuadros, optando por una organización equilibrada.

Asimismo, es vital evitar errores frecuentes como el uso de muebles de gran tamaño, tonalidades oscuras en paredes o mobiliario, la ausencia de espejos y el empleo de estampados excesivos en las paredes.

Consejos prácticos para renovar tus espacios

Todo tiene solución si se aplican los ajustes correctos en la decoración:

1. Mobiliario proporcional: Evita piezas gigantes que dificulten el paso; elige muebles que se ajusten a las dimensiones reales de cada habitación.

2. Colores claros: Los tonos oscuros absorben la luz, haciendo que el lugar se vea pequeño. Prefiere colores neutros y claros para dar sensación de amplitud.

3. Orden visual: Elimina el exceso de objetos y quédate solo con lo esencial para evitar la saturación.

4. Cortinas adecuadas: Usa cortinas largas que lleguen al suelo para dar mayor altura visual a los techos.

5. Iluminación estratégica: Aprovecha la luz natural y complementa con fuentes de luz cálida.

Finalmente, evita alfombras muy pequeñas o cuadros diminutos que rompan la armonía. Opta por alfombras que unifiquen el espacio y piezas de arte de mayor tamaño colocadas a la altura correcta.

Con información de Freepik

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