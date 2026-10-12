Con frecuencia, sentimos que nuestra vivienda es más reducida de lo que realmente es. Esta percepción suele ser producto de fallas en la distribución, la proporción y un exceso de elementos decorativos que saturan el ambiente, engañando a nuestra vista. En esencia, no es un problema de espacio físico, sino de una planificación inadecuada.
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¿Tu casa parece un cajón? Estos errores de decoración la hacen ver más pequeña
Guía práctica para optimizar la distribución de tu hogar y ganar amplitud sin necesidad de remodelaciones
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