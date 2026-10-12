¿Tu casa parece un cajón? Estos errores de decoración la hacen ver más pequeña

Estrategias para ganar amplitud visual

Para evitar que tu hogar se sienta apretado, la inteligencia artificial sugiere aplicar técnicas de diseño e iluminación que maximicen el área sin requerir obras mayores. El primer paso es mantener el orden: reduce la acumulación de adornos pequeños y cuadros, optando por una organización equilibrada.

Asimismo, es vital evitar errores frecuentes como el uso de muebles de gran tamaño, tonalidades oscuras en paredes o mobiliario, la ausencia de espejos y el empleo de estampados excesivos en las paredes.

Consejos prácticos para renovar tus espacios

Todo tiene solución si se aplican los ajustes correctos en la decoración:

1. Mobiliario proporcional: Evita piezas gigantes que dificulten el paso; elige muebles que se ajusten a las dimensiones reales de cada habitación.

2. Colores claros: Los tonos oscuros absorben la luz, haciendo que el lugar se vea pequeño. Prefiere colores neutros y claros para dar sensación de amplitud.

3. Orden visual: Elimina el exceso de objetos y quédate solo con lo esencial para evitar la saturación.

4. Cortinas adecuadas: Usa cortinas largas que lleguen al suelo para dar mayor altura visual a los techos.

5. Iluminación estratégica: Aprovecha la luz natural y complementa con fuentes de luz cálida.

Finalmente, evita alfombras muy pequeñas o cuadros diminutos que rompan la armonía. Opta por alfombras que unifiquen el espacio y piezas de arte de mayor tamaño colocadas a la altura correcta.