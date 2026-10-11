El poder de los aromas: Cómo crear tu propia esencia y dejar huella

Desde tiempos remotos, cuando se empleaban maderas y resinas aromáticas en rituales, los olores han sido pilares fundamentales de la identidad y la búsqueda de bienestar. En la actualidad, el uso de perfumes proporciona una mayor seguridad personal y permite proyectar una presencia distintiva en cualquier entorno.

Más allá de las alternativas que ofrece el mercado, la posibilidad de confeccionar una fragancia propia en el hogar brinda la oportunidad de explorar múltiples combinaciones de manera sencilla, económica y totalmente ajustada a las preferencias de cada quien.

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Guía para crear tu propia esencia

Para diseñar un perfume artesanal, es necesario definir una base olfativa, eligiendo entre familias como cítricos, florales, frutales o dulces. Una mezcla básica consiste en combinar un 70% de alcohol de 96 grados con un 30% de la esencia seleccionada, permitiendo que la mezcla macere antes de ser envasada en un recipiente adecuado.

Si se busca un resultado más profesional, la receta recomendada incluye un 65% de alcohol etílico de 96 grados, 15% de agua destilada, 15% de aceites esenciales y 5% de glicerina líquida. La estructura aromática se organiza integrando un 20% de notas de fondo (como vainilla o sándalo), un 50% de notas medias (como jazmín o canela) y un 20% de notas altas (como limón o lavanda).

El procedimiento inicia vertiendo el alcohol en un frasco de vidrio oscuro, donde se incorporan los aceites esenciales gradualmente. En otro envase, se mezcla el agua con la glicerina y se añade a la preparación principal, agitando vigorosamente. Para mejorar la fijación, es posible agregar un 1% de dimeticona. Finalmente, la mezcla debe reposar en un sitio fresco y sin luz durante dos semanas para garantizar la correcta integración de los ingredientes.