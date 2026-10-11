El sentido del olfato ejerce una influencia determinante sobre la memoria y el estado anímico de las personas. Diversas investigaciones académicas subrayan que el ser humano es capaz de retener más de un tercio de las fragancias que experimenta a lo largo de su existencia, lo cual justifica el valor que los aromas tienen en nuestra cotidianidad.
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El poder de los aromas: Cómo crear tu propia esencia y dejar huella
Bienestar y Estilo
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