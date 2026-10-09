Durante mucho tiempo, los colores intensos como el rojo tradicional fueron los protagonistas indiscutibles en el mundo de la estética, siendo considerados un símbolo de elegancia y distinción. Sin embargo, con el inicio de la temporada otoñal, los expertos en belleza han observado un cambio significativo en las preferencias de las figuras públicas y el público en general.
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Rosa empolvado: el color que destrona al rojo y se apodera de los labios este otoño
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