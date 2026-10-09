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Rosa empolvado: el color que destrona al rojo y se apodera de los labios este otoño

Tendencia en belleza

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Imagen de la noticia: Rosa empolvado: el color que destrona al rojo y se apodera de los labios este otoño

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Durante mucho tiempo, los colores intensos como el rojo tradicional fueron los protagonistas indiscutibles en el mundo de la estética, siendo considerados un símbolo de elegancia y distinción. Sin embargo, con el inicio de la temporada otoñal, los expertos en belleza han observado un cambio significativo en las preferencias de las figuras públicas y el público en general.

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La búsqueda de una imagen más fresca, versátil y equilibrada ha impulsado el regreso de tonos más suaves, los cuales realzan la belleza natural sin sobrecargar el rostro. Esta transformación en la industria cosmética refleja un deseo creciente por la autenticidad, la comodidad y una iluminación sutil, adaptando los productos de uso diario a las necesidades de una audiencia que valora tanto el estilo como la sencillez.

Labial rojo frente al rosa empolvado: conoce el cambio de tendencia que conquista la moda otoñal

Foto: Gemini IA

Versatilidad y productos estrella

Actualmente, el rosa empolvado lidera las preferencias; se trata de una tonalidad neutra que fusiona una base rosada con un matiz apagado. Según los especialistas, este color destaca por su capacidad de adaptarse al tono natural de los labios, aportando definición y luz sin quitarle protagonismo a las facciones.

Una de sus mayores ventajas es que sus subtonos fríos generan un efecto visual que hace que los dientes luzcan más blancos, brindando un aspecto juvenil y dinámico. Además, es una alternativa sumamente favorecedora para mujeres de cualquier edad que desean optimizar su rutina de belleza sin complicaciones.

Esta tendencia viene acompañada del retorno de las texturas aterciopeladas y los acabados semimate, dejando atrás el brillo intenso de temporadas pasadas. Para los eventos nocturnos, los maquilladores sugieren combinar este tono con un delineador ligeramente más oscuro para definir el contorno con mayor precisión.

Entre las opciones más buscadas en esta paleta se encuentran productos como el famoso Pillow Talk de Charlotte Tilbury, reconocido por su capacidad hidratante y diseño ergonómico, así como la barra The Lipstick 503 de 3INA, valorada por su textura cremosa. De esta manera, el rosa empolvado se consolida como la elección perfecta para cualquier ocasión del día.

Con información de noticiascol.com

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