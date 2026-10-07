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¡Resalta tu mirada! El truco profesional para que tus ojos marrones luzcan impactantes

Consejos de belleza

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Por mucho tiempo, el maquillaje para ojos marrones se ha limitado a la paleta de colores cálidos, como el café, el bronce o el dorado. Si bien estos tonos son excelentes para el día a día, los expertos en estética proponen ir más allá de lo convencional para obtener un resultado sorprendente.

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La clave está en aplicar la teoría del color para crear contrastes interesantes, utilizando sombras oscuras y tonalidades azules como aliados estratégicos para resaltar la belleza natural de este tipo de mirada.

Al combinar un tono frío con un iris castaño, los destellos dorados y miel se vuelven protagonistas al instante. No hace falta saturar el párpado con colores llamativos; opciones como el azul marino, el tono petróleo o los grisáceos aportan una calidez y profundidad que quizás no esperabas.

La preparación adecuada de la piel y un buen difuminado son pasos fundamentales para que los pigmentos se mantengan intactos y luzcan equilibrados durante todo el día.

¿Cómo potenciar los ojos marrones utilizando color? El truco profesional para destacar la miradaFoto: Magnific

Logra una mirada profunda y definida

Para conseguir este efecto visual no necesitas un arsenal de cosméticos, sino aplicar la técnica correcta con pocos productos. El proceso inicia unificando el párpado con un corrector bien integrado. Un consejo muy útil es aplicar polvo bronceador en la cuenca del ojo usando una brocha suave; esto ayuda a marcar la transición y permite rasgar la mirada de forma natural.

Después, se añade dimensión aplicando sombra marrón oscura a toquecitos en puntos estratégicos. El delineado es vital: usar sombra negra con un pincel biselado o un lápiz en el lagrimal intensifica los contornos sin reducir el tamaño del ojo. La combinación ideal se logra al integrar una base cálida con un toque frío de azul en la línea de las pestañas.

Finalmente, se aplica la máscara de pestañas con movimientos en zigzag, enfocándose en el extremo exterior para reforzar el efecto rasgado. Experimentar con tonos oscuros y fríos demuestra que los ojos marrones son sumamente versátiles, permitiéndote salir de la rutina y lucir un maquillaje cautivador en cualquier momento del día.

Con información de Magnific

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