¿Quieres hablar inglés? Deja de estudiar y empieza a vivir el idioma

Aprender un idioma exige una estrategia adaptada a las necesidades del día a día, alejándose de los modelos rígidos de la enseñanza convencional. El aprendizaje suele volverse tedioso cuando el objetivo se limita únicamente a memorizar reglas gramaticales y extensas listas de vocabulario para cumplir con exámenes escritos.

Esta dinámica genera que numerosos alumnos logren comprender textos o conversaciones de manera pasiva, pero experimenten una profunda frustración al intentar expresarse oralmente. Por esta razón, los expertos recomiendan cambiar el enfoque, impulsando un aprendizaje natural que vincule el idioma con las vivencias cotidianas y el uso real.

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Hábitos para perder el miedo

Según lo expuesto por el educador Andrés Prieto en el espacio Focus On Podcast, la clave para alcanzar la fluidez en inglés radica en dejar de verlo como una materia escolar y empezar a incorporarlo en la cotidianidad. El especialista sostiene que el método tradicional de memorización es ineficaz a largo plazo, por lo que sugiere centrar el estudio en identificar patrones comunicativos frecuentes y frases de uso común.

Entre sus recomendaciones prácticas, destaca la importancia de configurar los dispositivos móviles, aplicaciones, televisores y asistentes de voz en inglés para fomentar un compromiso real con el aprendizaje. Asimismo, aconseja escuchar música en este idioma, cantar y repetir las letras para interiorizar el ritmo adecuado y comprender las variaciones en la pronunciación.

Respecto a las herramientas digitales, Prieto señala que las aplicaciones móviles son útiles para familiarizarse con el vocabulario básico, pero advierte que no son suficientes para lograr un dominio activo. El experto insiste en que la única forma efectiva de progresar es practicar la comunicación, ya sea hablada o escrita, con otras personas. Para superar la vergüenza o el temor inicial, sugiere grabarse en video hablando solo y revisar el resultado, una técnica sencilla que ayuda a ganar confianza progresivamente, convirtiendo el aprendizaje en un hábito natural integrado en la rutina.