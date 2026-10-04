En la búsqueda constante de una melena saludable, luminosa y resistente, la nutrición adecuada juega un papel fundamental. Entre los nutrientes esenciales para el cuidado personal, la vitamina B5 —también conocida como pantenol— destaca como un aliado imprescindible para la salud capilar y del cuero cabelludo.
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¿Quieres una melena de comercial? El secreto de la vitamina B5 que pocos conocen
Descubre cómo este micronutriente esencial puede transformar la salud de tu cuero cabelludo y devolverle la vitalidad a tu melena
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Con información de Magnific
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