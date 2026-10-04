¿Quieres una melena de comercial? El secreto de la vitamina B5 que pocos conocen

Al ser una sustancia hidrosoluble, el cuerpo humano no tiene la capacidad de almacenarla en grandes cantidades, por lo que resulta indispensable incorporarla diariamente a través de la alimentación o mediante el uso directo de productos cosméticos especializados como champús y mascarillas.

El déficit de este micronutriente no solo deteriora el aspecto exterior, provocando uñas quebradizas o erupciones en la piel, sino que impacta de forma directa en la hebra capilar. Por ello, garantizar su presencia continua permite regenerar las fibras dañadas, restaurar la hidratación perdida y mantener un volumen envidiable frente a los desgastes diarios del entorno.

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Pantenol para una melena fuerte

El impacto del pantenol en la fibra capilar abarca diferentes niveles de acción que van desde la raíz hasta las puntas. En el plano nutricional, esta vitamina alarga la fase de crecimiento del pelo, fortalece la raíz del folículo y devuelve la elasticidad al área. Este proceso no solo aporta un brillo natural, sino que previene las puntas abiertas y reduce significativamente la caída, siendo un gran apoyo en el control de la alopecia.

Su acción mejoradora en la síntesis del hierro optimiza el transporte de oxígeno y nutrientes directamente hacia el cuero cabelludo. A esto se suma su capacidad para regular la producción de grasa y prevenir la aparición de caspa.

La vitamina B5 estimula las glándulas suprarrenales, ayudando a reducir el estrés y retrasando la aparición de canas. Para disfrutar de estas virtudes, basta con integrar a la dieta diaria alimentos como huevos, frutos secos, legumbres, brócoli, hongos, lácteos, carnes y cereales.