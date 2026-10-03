Dentro de los hábitos diarios de higiene, el cuero cabelludo suele ser el gran olvidado. Al estar oculto bajo la melena, la mayoría de las personas priorizan el lavado y embellecimiento de las hebras, descuidando por completo la piel que recubre el cráneo.
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¡Atención! Estas señales indican que tu cuero cabelludo pide auxilio a gritos
Salud y Bienestar
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