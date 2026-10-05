Piernas perfectas sin sol: el truco de maquillaje que es tendencia

El maquillaje corporal se ha posicionado como la opción predilecta para quienes buscan unificar el color de su piel sin los riesgos asociados a la radiación solar. Esta técnica, que toma como referencia el uso de bases faciales, no solo otorga un acabado natural y atractivo, sino que también resulta ideal para ocultar marcas, manchas, várices o cicatrices pequeñas.

Gracias a la disponibilidad de productos en formato de barra o crema, cualquier persona puede obtener un aspecto renovado siguiendo pasos sencillos desde la comodidad de su hogar.

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El secreto para un acabado impecable

Para alcanzar un resultado uniforme y duradero, es vital preparar la piel adecuadamente. Los expertos sugieren realizar una exfoliación profunda un día antes del procedimiento para eliminar las células muertas acumuladas.

En este paso, se pueden utilizar productos especializados o soluciones caseras elaboradas con miel, azúcar o café, las cuales dejan la piel suave y limpia. Posteriormente, la hidratación es un paso obligatorio: aplicar una crema ligera ayuda a cerrar los poros y asegura que el maquillaje se adhiera correctamente.

Una vez preparada la zona, la aplicación requiere paciencia. Si el cosmético es en barra, se recomienda el uso de una esponja, mientras que para las presentaciones en crema, el uso de las manos suele ser más efectivo para una distribución pareja.

Lo ideal es aplicar pequeñas cantidades mediante toques suaves, extendiendo el producto progresivamente hasta lograr la intensidad deseada. Tras dejar secar durante unos cinco minutos, la piel lucirá su aspecto final, permitiendo realizar ajustes o añadir capas adicionales según el gusto personal.