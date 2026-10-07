Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Estilos de Vida

¿Buscas un cambio de look? Estos son los cortes de cabello que marcarán tendencia a finales de 2026

Guía de belleza

|3 min|
Imagen de la noticia: ¿Buscas un cambio de look? Estos son los cortes de cabello que marcarán tendencia a finales de 2026

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

¿Te has planteado renovar tu imagen? Antes de decidirte por un nuevo estilo, es vital recordar que factores como tus facciones, la edad y tu ritmo de vida diario son determinantes para lograr un resultado favorecedor. Más allá de seguir modas pasajeras, lo ideal es contar con la asesoría de un estilista profesional que garantice que el corte elegido resalte tus mejores rasgos, aporte frescura y proyecte la seguridad que solo la experiencia nos otorga.

Lee también
Adiós a los químicos: Alternativas naturales para dejar tus sábanas impecables

Tendencias que dominarán el cierre de 2026

De acuerdo con los especialistas, los estilos que veremos con fuerza en los últimos meses del año y que se mantendrán vigentes al iniciar 2027, tienen un denominador común: la búsqueda de naturalidad, textura, libertad y movimiento. La rigidez en los peinados queda atrás, dando paso a una estética más relajada y cómoda, con un acabado natural que facilita el día a día.

Entre las propuestas más destacadas figuran el boyfriend bob, las capas suaves que enmarcan el rostro, el soft shag, el pixie shag y los flequillos ligeros. Todos estos cortes comparten el objetivo de ofrecer una apariencia sofisticada pero sumamente práctica. No olvides que, independientemente de la edad, el secreto para verse bien siempre será mantener un cabello sano.

¿Cortes de cabello con fecha de caducidad?: Descubre qué estilo va mejor con tu edad y esenciaFreepik

Opciones según tu etapa de vida

Para quienes transitan los 30 años, la clave es el equilibrio entre el profesionalismo y la practicidad. La versatilidad es fundamental, por lo que se sugieren capas largas y suaves, el corte Long Bob o el flequillo cortina, que permite diversas opciones de peinado sin ser tan restrictivo como uno recto.

Al llegar a los 40, el enfoque se centra en la sofisticación y en realzar la belleza madura sin perder el toque juvenil. Un Bob clásico a la altura de la mandíbula es una apuesta segura por la elegancia atemporal. Asimismo, el pixie texturizado con volumen o un corte midi con capas delanteras que enmarquen el rostro desde los pómulos o la barbilla, resultan alternativas sumamente favorecedoras.

Finalmente, para las mujeres mayores de 50 años, la prioridad es la comodidad y la luminosidad. Cortes como el bob corto con capas suaves, el pixie largo o estilos con volumen en la coronilla son ideales para proyectar un aspecto fresco, juvenil y lleno de vida, manteniendo siempre la esencia natural de cada mujer.

Con información de Freepik

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

Estilos de VidaBellezaCabelloModa

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.