¿Buscas un cambio de look? Estos son los cortes de cabello que marcarán tendencia a finales de 2026

Tendencias que dominarán el cierre de 2026

De acuerdo con los especialistas, los estilos que veremos con fuerza en los últimos meses del año y que se mantendrán vigentes al iniciar 2027, tienen un denominador común: la búsqueda de naturalidad, textura, libertad y movimiento. La rigidez en los peinados queda atrás, dando paso a una estética más relajada y cómoda, con un acabado natural que facilita el día a día.

Entre las propuestas más destacadas figuran el boyfriend bob, las capas suaves que enmarcan el rostro, el soft shag, el pixie shag y los flequillos ligeros. Todos estos cortes comparten el objetivo de ofrecer una apariencia sofisticada pero sumamente práctica. No olvides que, independientemente de la edad, el secreto para verse bien siempre será mantener un cabello sano.

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Opciones según tu etapa de vida

Para quienes transitan los 30 años, la clave es el equilibrio entre el profesionalismo y la practicidad. La versatilidad es fundamental, por lo que se sugieren capas largas y suaves, el corte Long Bob o el flequillo cortina, que permite diversas opciones de peinado sin ser tan restrictivo como uno recto.

Al llegar a los 40, el enfoque se centra en la sofisticación y en realzar la belleza madura sin perder el toque juvenil. Un Bob clásico a la altura de la mandíbula es una apuesta segura por la elegancia atemporal. Asimismo, el pixie texturizado con volumen o un corte midi con capas delanteras que enmarquen el rostro desde los pómulos o la barbilla, resultan alternativas sumamente favorecedoras.

Finalmente, para las mujeres mayores de 50 años, la prioridad es la comodidad y la luminosidad. Cortes como el bob corto con capas suaves, el pixie largo o estilos con volumen en la coronilla son ideales para proyectar un aspecto fresco, juvenil y lleno de vida, manteniendo siempre la esencia natural de cada mujer.