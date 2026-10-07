¡Cuidado con la nevera! Estos alimentos pierden su calidad al refrigerarlos

¿Por qué es clave saber qué refrigerar?

Identificar qué productos se mantienen mejor fuera del frío te permitirá liberar espacio y evitar problemas de olores desagradables. Una despensa bien organizada es tan fundamental como una nevera eficiente. Asimismo, saber qué conservar en frío ayuda a reducir el desperdicio y garantiza la seguridad alimentaria, siempre que se sigan las pautas correctas.

Alimentos que prefieren la temperatura ambiente

Aunque el deseo de prolongar la vida útil de los productos sea grande, es necesario ser selectivos. A continuación, presentamos los alimentos que no deberían entrar en la nevera:

1. Papas. Requieren un lugar fresco y seco. El frío favorece la aparición de brotes y transforma el almidón en azúcares, alterando su sabor. Se recomienda almacenarlas en bolsas de papel o tela para permitir la ventilación.

2. Pan. Las bajas temperaturas provocan que el almidón se cristalice, haciendo que el pan se endurezca y pierda su frescura. Lo ideal es envolverlo en un paño de cocina o guardarlo en una bolsa de papel.

3. Cebollas. Sorprendentemente, este vegetal se ablanda y transfiere su aroma a otros productos si se refrigera. Es mejor mantenerlas fuera del electrodoméstico.

4. Tomates. Son extremadamente sensibles a los cambios térmicos. El frío daña su estructura y les hace perder su sabor característico. Si aún no están maduros, lo mejor es dejarlos donde reciban luz solar.

5. Aguacates. Refrigerar un aguacate que no ha madurado detiene su proceso natural, dejándolo duro y propenso a pudrirse internamente. Es preferible dejarlos madurar fuera. Solo si están listos y no se consumirán de inmediato, pueden protegerse bien antes de refrigerarlos.

6. Plátanos. Esta fruta es muy sensible al frío, el cual puede oscurecer su piel y afectar negativamente su textura y sabor. Deben conservarse a temperatura ambiente hasta alcanzar su punto óptimo de maduración.

7. Café. La humedad y los olores del refrigerador arruinan el aroma y sabor del café. Se recomienda guardarlo en un recipiente hermético en un lugar fresco.

8. Aceite de oliva. Aunque es difícil que se dañe, el frío puede volverlo turbio. Lo aconsejable es mantenerlo en un sitio oscuro y fresco.