La leche es reconocida como un alimento integral de gran valor nutricional, aportando proteínas de alta calidad, calcio, fósforo y vitaminas esenciales como la A, D, B2 y B12, las cuales son fundamentales para el organismo en cualquier etapa de la vida. Además, su contenido de agua, minerales y azúcares la convierte en un pilar básico para la dieta tanto de humanos como de animales. Sin embargo, sus bondades trascienden la alimentación, extendiéndose a usos prácticos en el hogar y, especialmente, en la cosmética.
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Estilos de Vida
Más allá de la nutrición: Los sorprendentes beneficios de la leche para tu piel
Conoce cómo este alimento básico puede transformar tu rutina de belleza diaria con resultados visibles
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