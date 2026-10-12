Aunque el maquillaje es la herramienta más común para ocultar las ojeras, optar por métodos naturales para reducirlas es una alternativa mucho más saludable y efectiva. Es posible lograr una mirada más descansada utilizando elementos sencillos que ayudan a mejorar la circulación sanguínea y a desinflamar la zona afectada.
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Adiós a las ojeras: Cómo recuperar la frescura de tu mirada con remedios naturales
Cuidado personal
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