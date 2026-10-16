Guía práctica para el uso correcto de la esponja de maquillaje

Para obtener un acabado impecable, los expertos sugieren utilizar la esponja ligeramente húmeda. Esta técnica facilita que el producto se adapte a todo tipo de piel y llegue a las áreas más difíciles del rostro. Al momento de aplicar bases y correctores líquidos, son excelentes para aplicar la base con movimientos de golpeteo, conocidos como stippling, en lugar de arrastrar el producto. Este método empuja el cosmético hacia la piel, logrando una mayor integración.

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Además de la aplicación, este accesorio es útil para sellar el maquillaje. Utilizando la punta o la parte plana de la esponja, se pueden depositar polvos sueltos con precisión en las zonas donde se aplicó corrector o iluminador. Asimismo, una esponja limpia y húmeda sirve para retirar excesos de producto, ayudando a eliminar brillos y suavizar la apariencia final.

A pesar de sus ventajas, es importante considerar que estas herramientas absorben una cantidad significativa de producto. Por ello, los especialistas señalan que requieren una limpieza muy frecuente para evitar la proliferación de bacterias, garantizando así la higiene y la salud de la piel.