El uso de la esponja en el proceso de maquillaje es uno de los accesorios básicos e indispensables en los tocadores de profesionales y aficionados a la belleza. Esta herramienta permite aplicar, fundir y difuminar productos líquidos, en crema o en polvo, evitando las marcas que suelen dejar las brochas.
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Estilos de Vida
Guía práctica para el uso correcto de la esponja de maquillaje
Cuidado personal
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