Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Estilos de Vida

El secreto del amor duradero según las investigaciones de Harvard

Perspectiva académica

|2 min|
Imagen de la noticia: El secreto del amor duradero según las investigaciones de Harvard

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El estudio de las relaciones humanas es un campo de interés constante, especialmente al analizar cómo las parejas transitan por distintas etapas con el paso del tiempo. Según las investigaciones del profesor de la Universidad de Harvard, Arthur C. Brooks, el afecto humano experimenta una transformación inevitable que marca la diferencia entre el enamoramiento inicial y la consolidación de un vínculo a largo plazo.

Lee también
Diseño de interiores: cinco materiales modernos para renovar las paredes de la cocina
No es lo mismo enamorarse que mantenerse unido a alguien: el secreto del amor duradero según HarvardFoto: Magnific

En el inicio de una relación, el cerebro humano atraviesa un proceso químico intenso, impulsado por sustancias como la dopamina y la oxitocina. Este estado, caracterizado por la euforia y la idealización, es lo que comúnmente se identifica como amor apasionado. Sin embargo, el experto señala que este sentimiento no puede sostenerse indefinidamente sin sufrir cambios.

Para alcanzar la estabilidad, las parejas deben transitar hacia lo que se denomina amor de compañía. En esta etapa más madura, el vínculo deja de depender exclusivamente de la excitación provocada por la novedad para apoyarse firmemente en pilares mucho más sólidos como la amistad profunda, la confianza mutua y el compañerismo sincero.

De acuerdo con el análisis de Brooks, cuidar los pequeños detalles cotidianos, la comunicación honesta y la complicidad diaria tiene un valor infinitamente superior para la salud de la relación que intentar revivir de forma constante la intensidad del primer día. Este enfoque permite que las parejas cuenten con un apoyo incondicional ante cualquier adversidad, consolidando una unión basada en la seguridad y el compromiso mutuo.

Con información de Magnific

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

Estilos de VidaBienestarHarvardRelaciones

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.