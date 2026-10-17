El secreto del amor duradero según las investigaciones de Harvard

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En el inicio de una relación, el cerebro humano atraviesa un proceso químico intenso, impulsado por sustancias como la dopamina y la oxitocina. Este estado, caracterizado por la euforia y la idealización, es lo que comúnmente se identifica como amor apasionado. Sin embargo, el experto señala que este sentimiento no puede sostenerse indefinidamente sin sufrir cambios.

Para alcanzar la estabilidad, las parejas deben transitar hacia lo que se denomina amor de compañía. En esta etapa más madura, el vínculo deja de depender exclusivamente de la excitación provocada por la novedad para apoyarse firmemente en pilares mucho más sólidos como la amistad profunda, la confianza mutua y el compañerismo sincero.

De acuerdo con el análisis de Brooks, cuidar los pequeños detalles cotidianos, la comunicación honesta y la complicidad diaria tiene un valor infinitamente superior para la salud de la relación que intentar revivir de forma constante la intensidad del primer día. Este enfoque permite que las parejas cuenten con un apoyo incondicional ante cualquier adversidad, consolidando una unión basada en la seguridad y el compromiso mutuo.