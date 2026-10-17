El estudio de las relaciones humanas es un campo de interés constante, especialmente al analizar cómo las parejas transitan por distintas etapas con el paso del tiempo. Según las investigaciones del profesor de la Universidad de Harvard, Arthur C. Brooks, el afecto humano experimenta una transformación inevitable que marca la diferencia entre el enamoramiento inicial y la consolidación de un vínculo a largo plazo.
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El secreto del amor duradero según las investigaciones de Harvard
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