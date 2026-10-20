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Expertos ofrecen claves para evitar el encrespamiento en el cabello rizado

Salud capilar

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El cambio de estación y el aumento de la humedad ambiental suelen afectar la estructura del cabello rizado, provocando pérdida de definición y un exceso de encrespamiento. Este fenómeno ocurre debido a que la fibra capilar de este tipo de melenas tiende a ser más porosa, lo que facilita la absorción de humedad del entorno y provoca que el cabello se hinche si no cuenta con la hidratación necesaria.

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De acuerdo con la estilista y experta capilar Rosi Fernández, el error más frecuente al tratar este problema es descuidar la hidratación. La especialista desmiente que lavar el cabello con poca frecuencia proteja el rizo, señalando que, por el contrario, esto puede obstruir el cuero cabelludo y aumentar la sequedad. Por ello, recomienda lavar el pelo según la demanda de cada persona, utilizando champús suaves que limpien sin eliminar los aceites naturales.

Para lograr una melena sana y flexible, Fernández enfatiza el uso de productos humectantes que aporten agua a la fibra, como mascarillas o cremas de peinado con ingredientes como glicerina o aloe vera. La rutina adecuada debe mantener un orden claro: lavar, acondicionar, desenredar, aplicar el tratamiento o producto de peinado sobre el pelo húmedo y sellar el rizo.

En cuanto al secado, la experta advierte que nunca se debe frotar el cabello con toallas convencionales, sugiriendo en su lugar presionar con microfibra o camisetas de algodón. Si se utiliza secador, este debe llevar difusor, ajustado a temperatura media y velocidad baja, manipulando el cabello lo menos posible. Finalmente, para obtener un acabado con movimiento natural, recomienda masajear suavemente el rizo con las manos solo cuando esté completamente seco, logrando así romper la rigidez que dejan geles o espumas al secarse.

Con información de Freepik

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