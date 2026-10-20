El cambio de estación y el aumento de la humedad ambiental suelen afectar la estructura del cabello rizado, provocando pérdida de definición y un exceso de encrespamiento. Este fenómeno ocurre debido a que la fibra capilar de este tipo de melenas tiende a ser más porosa, lo que facilita la absorción de humedad del entorno y provoca que el cabello se hinche si no cuenta con la hidratación necesaria.
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Expertos ofrecen claves para evitar el encrespamiento en el cabello rizado
Salud capilar
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