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Eyemaxxing: la tendencia de maquillaje que resalta el color de los ojos con teoría del color

Tendencias estéticas

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En el dinámico mundo de la estética digital, ha ganado popularidad una propuesta denominada eyemaxxing, una práctica enfocada en potenciar al máximo el color natural del iris. A diferencia de otros métodos que requieren procedimientos complejos o múltiples capas de productos, esta técnica se fundamenta en el uso inteligente de los contrastes visuales derivados de la teoría del color.

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El principio básico consiste en aplicar tonos opuestos en la rueda cromática para generar un contraste directo. Para los ojos azules, se sugieren tonos cálidos como el cobre, bronce, terracota o melocotón. En el caso de los ojos verdes, las opciones incluyen gamas de ciruela, malva, rosas profundos o burdeos. Por su parte, los ojos marrones cuentan con mayor versatilidad, permitiendo el uso de dorados y cobrizos para resaltar la calidez, o delineados en verde esmeralda y azul oscuro para un acabado más marcado.

La ejecución de esta tendencia no demanda habilidades avanzadas de difuminado ni la adquisición de cosméticos costosos. El método invita a reutilizar los productos que ya se encuentran en casa, adaptando los colores al tono de piel y al estilo personal. Con trazos finos de delineador o toques sutiles de sombra, cualquier persona puede aplicar esta técnica para destacar su mirada de forma elegante en la cotidianidad.

Con información de Magnific

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