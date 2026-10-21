En el dinámico mundo de la estética digital, ha ganado popularidad una propuesta denominada eyemaxxing, una práctica enfocada en potenciar al máximo el color natural del iris. A diferencia de otros métodos que requieren procedimientos complejos o múltiples capas de productos, esta técnica se fundamenta en el uso inteligente de los contrastes visuales derivados de la teoría del color.
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Eyemaxxing: la tendencia de maquillaje que resalta el color de los ojos con teoría del color
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Con información de Magnific
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