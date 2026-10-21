Cómo lograr una melena con más volumen y movimiento sin recurrir a las tijeras

Profesionales del sector capilar coinciden en que la clave para renovar la imagen y lograr mayor densidad no siempre requiere el uso de tijeras, sino de ajustar la forma en que se peina desde la raíz. Cuando el cabello se acostumbra a caer siempre en la misma dirección, pierde su elevación natural y el acabado luce plano.

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Mover la raya hacia un lateral es el recurso técnico más sencillo para levantar las raíces. El estilista Pedro Moreno señala que, al modificar la trayectoria habitual, la fibra capilar experimenta una resistencia natural que genera volumen de forma instantánea. Para mantener este efecto, se recomienda el uso estratégico de horquillas mientras se fija la forma.

La posición de la raya también influye en las facciones. La peluquera Mari Flores Roldán explica que la falta de simetría en los rostros se puede equilibrar visualmente con una raya lateral bien colocada. Este estilo ayuda a suavizar facciones marcadas en rostros cuadrados o con forma de corazón y realza las proporciones en rostros ovalados. Complementar este cambio con ondas suaves o productos texturizadores permite obtener un resultado elegante y duradero.