El cabello fino suele enfrentar el reto de perder cuerpo y quedar pegado al cuero cabelludo poco tiempo después de peinarse. Aunque muchas personas optan por cortes en capas para generar textura, existen métodos efectivos para quienes prefieren conservar el largo de su melena.
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Cómo lograr una melena con más volumen y movimiento sin recurrir a las tijeras
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