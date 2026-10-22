Guía práctica para elaborar agua micelar casera y cuidar la piel

Los expertos sugieren su aplicación durante la mañana para eliminar el sebo producido al dormir, y en la noche para retirar los residuos de la contaminación ambiental y el maquillaje. También es una opción útil para refrescar el rostro tras actividades físicas.

Para quienes buscan alternativas económicas, es posible elaborar una solución casera. Se requieren 10 ml de agua de rosas, 5 ml de aceite de ricino sulfatado, 20 gotas de vitamina E y 5 ml de aceite de rosa mosqueta. La mezcla debe conservarse en un envase de vidrio esterilizado y agitarse antes de cada uso.

La recomendación es usarla dos veces al día para limpiar, hidratar y suavizar la piel, además de favorecer el proceso de cicatrización. Esta preparación casera ofrece una alternativa práctica para mantener una piel radiante sin gastar de más.