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Guía práctica para elaborar agua micelar casera y cuidar la piel

Cuidado personal

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Imagen de la noticia: Guía práctica para elaborar agua micelar casera y cuidar la piel

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El agua micelar se ha consolidado como un paso fundamental en cualquier rutina de cuidado facial, gracias a su capacidad para limpiar y desmaquillar de manera efectiva. Este producto, compuesto por agua purificada y micelas, actúa como un imán para atrapar el maquillaje, el sebo y las impurezas sin necesidad de frotar la piel.

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Los expertos sugieren su aplicación durante la mañana para eliminar el sebo producido al dormir, y en la noche para retirar los residuos de la contaminación ambiental y el maquillaje. También es una opción útil para refrescar el rostro tras actividades físicas.

Piel radiante sin gastar de más: Guía práctica para elaborar agua micelar casera

Para quienes buscan alternativas económicas, es posible elaborar una solución casera. Se requieren 10 ml de agua de rosas, 5 ml de aceite de ricino sulfatado, 20 gotas de vitamina E y 5 ml de aceite de rosa mosqueta. La mezcla debe conservarse en un envase de vidrio esterilizado y agitarse antes de cada uso.

La recomendación es usarla dos veces al día para limpiar, hidratar y suavizar la piel, además de favorecer el proceso de cicatrización. Esta preparación casera ofrece una alternativa práctica para mantener una piel radiante sin gastar de más.

Con información de noticiascol.com

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