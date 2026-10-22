El agua micelar se ha consolidado como un paso fundamental en cualquier rutina de cuidado facial, gracias a su capacidad para limpiar y desmaquillar de manera efectiva. Este producto, compuesto por agua purificada y micelas, actúa como un imán para atrapar el maquillaje, el sebo y las impurezas sin necesidad de frotar la piel.
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Guía práctica para elaborar agua micelar casera y cuidar la piel
Cuidado personal
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