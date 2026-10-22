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Plantas aromáticas no eliminan infestaciones de chinches en el hogar

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Las chinches de cama son insectos que suelen esconderse en colchones, cabeceras y muebles, representando un desafío para la tranquilidad en las viviendas. Ante esta situación, muchas personas optan por colocar plantas como lavanda, romero, menta o caléndula en sus habitaciones, buscando un efecto repelente natural que complemente la estética del hogar.

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Sin embargo, los expertos aclaran que la presencia de una planta verde dentro de la alcoba no constituye una barrera definitiva ni un tratamiento infalible contra una infestación avanzada. Aunque los aceites esenciales de estas especies poseen propiedades que pueden repeler a ciertos insectos, no garantizan que las chinches se mantengan alejadas de forma permanente.

Plantas aromáticas y su relación con las plagas: adiós a los insectos en casaFoto: Gemini IA

Para cuidar la salud de la vivienda, es fundamental prestar atención a las señales de alerta, tales como pequeñas manchas oscuras sobre las sábanas, restos de piel desprendida, huevos o la visualización directa de ejemplares en las costuras del colchón. Ante cualquier sospecha de plaga, los expertos aconsejan realizar una inspección minuciosa en todo el dormitorio y mantener rutinas frecuentes de limpieza y aspirado.

Asimismo, se recomienda revisar el equipaje al regresar de un viaje para evitar la propagación de estos parásitos. En casos de infestación confirmada, es fundamental acudir a profesionales especializados en control de plagas en lugar de confiar únicamente en soluciones naturales decorativas.

Con información de noticiascol.com

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