Las chinches de cama son insectos que suelen esconderse en colchones, cabeceras y muebles, representando un desafío para la tranquilidad en las viviendas. Ante esta situación, muchas personas optan por colocar plantas como lavanda, romero, menta o caléndula en sus habitaciones, buscando un efecto repelente natural que complemente la estética del hogar.
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Plantas aromáticas no eliminan infestaciones de chinches en el hogar
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