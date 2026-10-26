La avena trasnochada: una alternativa nutritiva y práctica para el desayuno

Este platillo destaca por su versatilidad y bajo costo, además de ofrecer la ventaja de poder prepararse con antelación. Al conservarse en el refrigerador, permite tener desayunos listos para consumir, facilitando la organización de la rutina diaria de toda la familia.

Una propuesta popular es la versión inspirada en el pastel de zanahoria. Para su elaboración, se combinan cien gramos de copos de avena, treinta gramos de semillas de chía, doscientos cincuenta gramos de yogur griego y doscientos cincuenta mililitros de leche de almendras. La receta se complementa con cien gramos de zanahoria finamente rallada, nueces, esencia de vainilla, una pizca de sal, nuez moscada y miel o sirope de arce.

El procedimiento consiste en integrar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea, la cual se distribuye en tres frascos individuales. Durante el tiempo de refrigeración, la avena y las semillas de chía absorben los líquidos, logrando una textura cremosa sin necesidad de aplicar calor. Al momento de servir, es posible añadir una capa adicional de yogur griego con vainilla y miel para simular un glaseado, junto con nueces para aportar un toque crujiente.

Esta modalidad de preparación garantiza tres desayunos nutritivos, ideales para quienes requieren organizar su menú semanal con anticipación y disfrutar de una comida saludable directamente desde el frasco.