El ritmo acelerado de la vida urbana obliga a muchas personas a buscar soluciones rápidas para la primera comida del día, lo que a menudo deriva en el consumo de productos ultraprocesados o en la omisión del desayuno. Ante este escenario, la avena trasnochada se ha posicionado como una alternativa eficiente para quienes buscan mantener una alimentación equilibrada sin sacrificar tiempo.
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La avena trasnochada: una alternativa nutritiva y práctica para el desayuno
Nutrición y practicidad
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