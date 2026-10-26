Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Estilos de Vida

La avena trasnochada: una alternativa nutritiva y práctica para el desayuno

Nutrición y practicidad

|2 min|
Imagen de la noticia: La avena trasnochada: una alternativa nutritiva y práctica para el desayuno

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El ritmo acelerado de la vida urbana obliga a muchas personas a buscar soluciones rápidas para la primera comida del día, lo que a menudo deriva en el consumo de productos ultraprocesados o en la omisión del desayuno. Ante este escenario, la avena trasnochada se ha posicionado como una alternativa eficiente para quienes buscan mantener una alimentación equilibrada sin sacrificar tiempo.

Lee también
Terapia de frío facial: beneficios y precauciones para el cuidado de la piel

Este platillo destaca por su versatilidad y bajo costo, además de ofrecer la ventaja de poder prepararse con antelación. Al conservarse en el refrigerador, permite tener desayunos listos para consumir, facilitando la organización de la rutina diaria de toda la familia.

Avena trasnochada con sabor a pastel de zanahoria: opción nutritiva en solo cinco minutos

Una propuesta popular es la versión inspirada en el pastel de zanahoria. Para su elaboración, se combinan cien gramos de copos de avena, treinta gramos de semillas de chía, doscientos cincuenta gramos de yogur griego y doscientos cincuenta mililitros de leche de almendras. La receta se complementa con cien gramos de zanahoria finamente rallada, nueces, esencia de vainilla, una pizca de sal, nuez moscada y miel o sirope de arce.

El procedimiento consiste en integrar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea, la cual se distribuye en tres frascos individuales. Durante el tiempo de refrigeración, la avena y las semillas de chía absorben los líquidos, logrando una textura cremosa sin necesidad de aplicar calor. Al momento de servir, es posible añadir una capa adicional de yogur griego con vainilla y miel para simular un glaseado, junto con nueces para aportar un toque crujiente.

Esta modalidad de preparación garantiza tres desayunos nutritivos, ideales para quienes requieren organizar su menú semanal con anticipación y disfrutar de una comida saludable directamente desde el frasco.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

Estilos de VidaAvenaDesayuno saludable

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.