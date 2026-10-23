La llegada de las festividades de fin de año trae consigo una evolución en la estética del hogar. Mientras que durante décadas las tradiciones decorativas se inclinaron por patrones cromáticos rígidos, el diseño de interiores actual apuesta por ambientes más equilibrados, tranquilos y visualmente despejados. En esta oportunidad, la propuesta busca dejar atrás las combinaciones estridentes para priorizar la luminosidad y una elegancia sobria.
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El beige champán se posiciona como la tendencia decorativa para la mesa navideña
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