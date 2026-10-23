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El beige champán se posiciona como la tendencia decorativa para la mesa navideña

Tendencias de diseño

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La llegada de las festividades de fin de año trae consigo una evolución en la estética del hogar. Mientras que durante décadas las tradiciones decorativas se inclinaron por patrones cromáticos rígidos, el diseño de interiores actual apuesta por ambientes más equilibrados, tranquilos y visualmente despejados. En esta oportunidad, la propuesta busca dejar atrás las combinaciones estridentes para priorizar la luminosidad y una elegancia sobria.

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El protagonista de esta temporada es el beige champán, un tono valorado por su capacidad para aportar calidez y amplitud a los espacios. Según expertos en decoración, esta elección responde a una búsqueda de espacios minimalistas que transmitan calma, orden y refinamiento durante las celebraciones. La versatilidad de este color permite integrarlo con diversos materiales y elementos decorativos.

Para lograr una mesa armoniosa bajo esta estética, se recomienda utilizar vajilla en tonos blancos o crema, complementada con detalles dorados. En cuanto a la cubertería, los acabados en oro, acero clásico o negro mate ofrecen un contraste contemporáneo. La tendencia se completa con servilletas en matices arena o nude, acompañadas de centros de mesa con elementos orgánicos como madera, piñas naturales, ramas secas y flores blancas. Esta paleta permite obtener una estética navideña sumamente elegante, relajada y libre de excesos visuales.

Con información de noticiascol.com

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