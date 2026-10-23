El beige champán se posiciona como la tendencia decorativa para la mesa navideña

El protagonista de esta temporada es el beige champán, un tono valorado por su capacidad para aportar calidez y amplitud a los espacios. Según expertos en decoración, esta elección responde a una búsqueda de espacios minimalistas que transmitan calma, orden y refinamiento durante las celebraciones. La versatilidad de este color permite integrarlo con diversos materiales y elementos decorativos.

Para lograr una mesa armoniosa bajo esta estética, se recomienda utilizar vajilla en tonos blancos o crema, complementada con detalles dorados. En cuanto a la cubertería, los acabados en oro, acero clásico o negro mate ofrecen un contraste contemporáneo. La tendencia se completa con servilletas en matices arena o nude, acompañadas de centros de mesa con elementos orgánicos como madera, piñas naturales, ramas secas y flores blancas. Esta paleta permite obtener una estética navideña sumamente elegante, relajada y libre de excesos visuales.