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Terapia de frío facial: beneficios y precauciones para el cuidado de la piel

Cuidado de la piel

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Imagen de la noticia: Terapia de frío facial: beneficios y precauciones para el cuidado de la piel

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La aplicación de frío en el rostro ha ganado popularidad como parte de las rutinas de belleza, prometiendo efectos antiinflamatorios y una apariencia rejuvenecida. Sin embargo, especialistas señalan que esta práctica debe realizarse con cautela para evitar efectos adversos.

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Según la dermatóloga Jessica Garelik, de la Universidad de Nueva York, el contacto directo del hielo con la piel puede comprometer la barrera cutánea, especialmente en personas con piel seca o sensible. Asimismo, reportes de National Geographic indican que, aunque es una tendencia viral, sus beneficios aún no cuentan con validación mediante estudios clínicos.

Para quienes deseen incorporar esta técnica, es fundamental seguir recomendaciones básicas: envolver los cubos de hielo en gasas o paños limpios y utilizar rodillos previamente enfriados entre 5 y 10 minutos. El uso de frío en el rostro reduce afecciones cutáneas inflamatorias, siempre que se aplique mediante masajes circulares suaves una o dos veces al día.

Esta práctica, cuando se ejecuta de manera controlada, puede ayudar a destensar los músculos faciales y mejorar la firmeza de la piel. No obstante, los expertos insisten en que estos tratamientos no son para todo el mundo, por lo que es necesario evaluar las condiciones particulares de cada tipo de piel antes de iniciar su aplicación constante.

Belleza a cero grados: Conoce cómo el frío puede transformar tu rutina facial Freepik

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