La aplicación de frío en el rostro ha ganado popularidad como parte de las rutinas de belleza, prometiendo efectos antiinflamatorios y una apariencia rejuvenecida. Sin embargo, especialistas señalan que esta práctica debe realizarse con cautela para evitar efectos adversos.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Estilos de Vida
Terapia de frío facial: beneficios y precauciones para el cuidado de la piel
Cuidado de la piel
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Freepik
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...