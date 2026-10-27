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Cómo preparar una ensalada arcoíris en cinco minutos

Nutrición y rapidez

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Imagen de la noticia: Cómo preparar una ensalada arcoíris en cinco minutos

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Cuando el tiempo para almorzar es limitado, las ensaladas se posicionan como una alternativa eficiente. No solo por su rapidez en la preparación, sino porque no es necesario calentarlas y constituyen una comida completa en un solo plato.

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Expertos de la Clínica Las Condes señalan que este tipo de preparaciones aportan fibra, vitaminas y minerales que favorecen la digestión y ayudan a mantener la energía estable durante la tarde. Además, su consumo contribuye a la hidratación y genera mayor sensación de saciedad.

El plato perfecto para tus almuerzos en solo cinco minutos: Ensalada arcoíris, una explosión de color y sabor

Para quienes buscan variar el menú, la ensalada arcoíris es una propuesta fresca que combina vegetales de diversos colores. Para su elaboración se requieren: un pepino, cuatro rábanos, un pimentón, una zanahoria, un octavo de repollo morado, media cucharada de mostaza de grano entero, una cucharada de aceite de oliva, una pizca de sal y un cuarto de zumo de limón.

La preparación consiste en lavar, pelar y cortar los vegetales en juliana o rodajas, integrándolos en un bol. Posteriormente, se debe mezclar la mostaza, el aceite, la sal y el zumo de limón para crear una vinagreta que se añadirá justo antes de servir. Esta receta es flexible, permitiendo ajustar los ingredientes según las preferencias personales.

Con información de Freepik

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