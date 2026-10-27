Cuando el tiempo para almorzar es limitado, las ensaladas se posicionan como una alternativa eficiente. No solo por su rapidez en la preparación, sino porque no es necesario calentarlas y constituyen una comida completa en un solo plato.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Estilos de Vida
Cómo preparar una ensalada arcoíris en cinco minutos
Nutrición y rapidez
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Freepik
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...