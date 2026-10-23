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Estilistas recomiendan planificar la transición hacia las canas para evitar errores estéticos

Cuidado capilar

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En los últimos años, la tendencia hacia la belleza natural ha impulsado a muchas personas a lucir sus canas con orgullo. Sin embargo, los especialistas advierten que este cambio de imagen no debe tomarse a la ligera ni realizarse sin una estrategia previa, ya que lucir una melena plateada radiante no es un proceso que ocurra de la noche a la mañana.

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Uno de los errores más comunes es simplemente dejar de aplicar tinte y esperar a que el cabello crezca de forma natural. Esta práctica suele generar una marca visual muy marcada y poco estética debido al contraste entre la raíz clara y el resto del cabello teñido, un proceso que puede prolongarse durante meses o incluso años.

El grave error al dejar crecer las canas: este es el mito del crecimiento naturalFoto: Magnific

Para evitar esta frustración, los estilistas profesionales recomiendan acudir al salón de belleza para planificar un cambio gradual. Mediante técnicas como las mechas de transición, el difuminado o el aclarado progresivo, es posible disimular el salto de color. Asimismo, optar por cortes estratégicos, como capas o estilos a la altura de la clavícula, ayuda a eliminar paulatinamente el tinte antiguo.

Además de la estética, es fundamental comprender que el cabello sin pigmento requiere atenciones particulares. Al perder lípidos, la fibra capilar se vuelve más porosa, áspera y propensa a la sequedad. Por ello, resulta vital hidratar la melena constantemente y protegerla de factores externos como el calor o la radiación solar.

Finalmente, para combatir el tono amarillento causado por agentes externos, los expertos sugieren el uso moderado de champús o mascarillas con pigmentos violetas, preferiblemente una vez a la semana. El uso exagerado de estos productos limpiadores matizadores puede dejar destellos morados o un aspecto apagado en la cabellera, por lo que la moderación es clave para mantener un acabado impecable.

Con información de Magnific

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