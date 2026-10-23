En los últimos años, la tendencia hacia la belleza natural ha impulsado a muchas personas a lucir sus canas con orgullo. Sin embargo, los especialistas advierten que este cambio de imagen no debe tomarse a la ligera ni realizarse sin una estrategia previa, ya que lucir una melena plateada radiante no es un proceso que ocurra de la noche a la mañana.
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Estilistas recomiendan planificar la transición hacia las canas para evitar errores estéticos
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