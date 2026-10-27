Consumo diario de té: beneficios y recomendaciones para una ingesta saludable

Para obtener resultados positivos, se recomienda un consumo moderado de 2 a 3 tazas al día, evitando el exceso de azúcar. Si bien el té se considera una de las bebidas más saludables, es fundamental mantener un equilibrio y tomar con cautela las propiedades atribuidas a su consumo en relación con afecciones específicas.

En el caso particular del té negro, su combinación de cafeína y L-teanina favorece un estado de alerta prolongado. Además, su ingesta frecuente ayuda a proteger las células contra el daño de los radicales libres, lo que puede prevenir enfermedades crónicas, reducir el colesterol LDL y mejorar la sensibilidad a la insulina. Asimismo, favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino, mejorando la salud digestiva.

No obstante, el consumo excesivo puede derivar en efectos secundarios como insomnio, ansiedad o palpitaciones. Por ello, se sugiere limitar su ingesta en mujeres embarazadas, lactantes o personas con sensibilidad a la cafeína. La recomendación general es tomar el té negro por la mañana para obtener energía, después de las comidas para la digestión o antes de realizar actividad física para mejorar el rendimiento.