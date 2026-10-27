La temporada de mangos frescos en el mercado representa una oportunidad ideal para aprovechar esta fruta tropical en la cocina del hogar. Expertos en gastronomía han compartido una propuesta sencilla para elaborar un postre o merienda, utilizando ingredientes básicos que suelen estar disponibles en la despensa.
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Prepara un cremoso de mango y yogur griego con ingredientes básicos
Cocina práctica
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