Prepara un cremoso de mango y yogur griego con ingredientes básicos

La técnica principal consiste en transformar un tradicional yogur griego en una crema mucho más espesa y consistente, imitando el proceso de elaboración de quesos frescos sin recurrir a productos químicos o espesantes artificiales.

Para comenzar, se debe colocar un colador fino sobre un recipiente hondo, cubriendo el interior con una gasa o paño de algodón limpio. Al verter el yogur griego y dejarlo reposar en la nevera entre seis y doce horas, se busca lograr que pierda una gran parte de su suero líquido, obteniendo así la base cremosa necesaria.

Mientras el yogur se escurre, se prepara el mango pelado y triturado hasta obtener un puré homogéneo. A esta mezcla se le añade coco rallado, una pizca de sal para realzar los sabores y ralladura de limón para un toque cítrico. Una vez que el yogur alcanza la consistencia deseada, se integra con el puré de mango, ajustando el dulzor o los ingredientes según el gusto personal.

Finalmente, la mezcla se distribuye en cuencos individuales y se refrigera por treinta minutos adicionales. Al servir, se puede decorar con trozos de mango fresco, coco o frutos secos, logrando un plato casero impecable y lleno de sabor tropical.