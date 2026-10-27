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Prepara un cremoso de mango y yogur griego con ingredientes básicos

Cocina práctica

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Imagen de la noticia: Prepara un cremoso de mango y yogur griego con ingredientes básicos

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La temporada de mangos frescos en el mercado representa una oportunidad ideal para aprovechar esta fruta tropical en la cocina del hogar. Expertos en gastronomía han compartido una propuesta sencilla para elaborar un postre o merienda, utilizando ingredientes básicos que suelen estar disponibles en la despensa.

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La técnica principal consiste en transformar un tradicional yogur griego en una crema mucho más espesa y consistente, imitando el proceso de elaboración de quesos frescos sin recurrir a productos químicos o espesantes artificiales.

Cómo preparar un cremoso de mango y yogur sin nata ni espesantes: postre tropical fácil de hacer

Para comenzar, se debe colocar un colador fino sobre un recipiente hondo, cubriendo el interior con una gasa o paño de algodón limpio. Al verter el yogur griego y dejarlo reposar en la nevera entre seis y doce horas, se busca lograr que pierda una gran parte de su suero líquido, obteniendo así la base cremosa necesaria.

Mientras el yogur se escurre, se prepara el mango pelado y triturado hasta obtener un puré homogéneo. A esta mezcla se le añade coco rallado, una pizca de sal para realzar los sabores y ralladura de limón para un toque cítrico. Una vez que el yogur alcanza la consistencia deseada, se integra con el puré de mango, ajustando el dulzor o los ingredientes según el gusto personal.

Finalmente, la mezcla se distribuye en cuencos individuales y se refrigera por treinta minutos adicionales. Al servir, se puede decorar con trozos de mango fresco, coco o frutos secos, logrando un plato casero impecable y lleno de sabor tropical.

Con información de Magnific

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