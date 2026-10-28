Mantener un cabello saludable requiere de una rutina constante que va más allá del uso de champú y acondicionador. El cuidado capilar integral incluye una dieta balanceada, higiene adecuada y recortes periódicos para asegurar la vitalidad de la fibra.
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Tónicos capilares: una alternativa para fortalecer y revitalizar el cabello
Cuidado personal
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