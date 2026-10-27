La limpieza del baño representa una de las tareas domésticas más exigentes, siendo el inodoro uno de los elementos que requiere mayor atención para garantizar condiciones óptimas de higiene. Con el paso del tiempo, es frecuente observar la aparición de manchas amarillas, las cuales son causadas principalmente por la acumulación progresiva de sarro y depósitos minerales presentes en el agua, además del desgaste provocado por el uso recurrente de químicos agresivos como la lejía.
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Métodos caseros para eliminar el sarro y las manchas amarillas del inodoro
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