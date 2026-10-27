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Métodos caseros para eliminar el sarro y las manchas amarillas del inodoro

Mantenimiento del hogar

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La limpieza del baño representa una de las tareas domésticas más exigentes, siendo el inodoro uno de los elementos que requiere mayor atención para garantizar condiciones óptimas de higiene. Con el paso del tiempo, es frecuente observar la aparición de manchas amarillas, las cuales son causadas principalmente por la acumulación progresiva de sarro y depósitos minerales presentes en el agua, además del desgaste provocado por el uso recurrente de químicos agresivos como la lejía.

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Para abordar este problema sin necesidad de invertir en productos costosos, existen diversas alternativas caseras. Una de las fórmulas más recomendadas consiste en combinar vinagre blanco con bicarbonato de sodio, aplicando el vinagre sobre las zonas afectadas y esparciendo el bicarbonato para generar una reacción efervescente. Se sugiere dejar actuar la mezcla durante al menos treinta minutos, o incluso durante toda la noche en casos de manchas persistentes, antes de frotar con un cepillo.

Otra opción eficaz es el uso de piedra pómez, la cual debe mantenerse siempre húmeda para evitar rayar la porcelana al frotar suavemente sobre el sarro. Asimismo, se puede preparar una solución de un litro de agua con el zumo de tres limones y dos cucharadas de sal, dejándola reposar en el inodoro durante la noche para facilitar la limpieza al día siguiente.

En situaciones donde las incrustaciones son antiguas o de gran dureza, los expertos señalan que es posible utilizar con precaución una lija al agua de grano fino. Para prevenir la reaparición de estos depósitos, se aconseja realizar una limpieza frecuente, al menos una vez a la semana, utilizando soluciones suaves como vinagre diluido en agua y asegurándose de secar bien la superficie para evitar la acumulación de humedad.

Mantener el color original del inodoro es posible mediante el uso de trucos caseros sencillos que permiten prescindir de químicos fuertes y mantener el área en condiciones óptimas de estética e higiene.

Con información de noticiascol.com

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