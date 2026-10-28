La aparición de canas suele ser una preocupación estética para muchas personas, quienes frecuentemente recurren a tintes convencionales para cubrirlas. Sin embargo, existen alternativas naturales que resultan efectivas y menos dañinas para la salud capilar y el medio ambiente.
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Alternativas naturales para disimular las canas sin usar tintes químicos
Salud capilar
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