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Rutina de ejercicios en casa para fortalecer el cuerpo después de los 60

Salud y bienestar

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Imagen de la noticia: Rutina de ejercicios en casa para fortalecer el cuerpo después de los 60

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Mantenerse activo es una prioridad para quienes buscan una vida plena durante la tercera edad. Tradicionalmente, la recomendación general para los adultos mayores se ha limitado a salir a caminar diariamente o realizar paseos al aire libre para mantenerse en movimiento.

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Sin embargo, especialistas en salud advierten que esta práctica, aunque beneficiosa, resulta insuficiente cuando el objetivo principal es frenar el envejecimiento biológico, la pérdida de masa muscular y la fragilidad ósea que suelen manifestarse a partir de los sesenta años. Por ello, la tendencia actual sugiere incorporar hábitos de tonificación muscular que pueden realizarse desde el hogar.

Esto debes hacer para mantenerte joven y fuerte desde los 60: entrenamiento que supera a la caminataFoto: Magnific

El entrenador Álvaro Puche propone una alternativa práctica para proteger la autonomía personal sin necesidad de equipos costosos o gimnasios. Según el especialista, el secreto no radica en pasar horas caminando, sino en estimular la musculatura mediante movimientos breves y efectivos.

La rutina sugerida consta de cuatro ejercicios clave:

1. Sentadillas con silla: Realizar diez repeticiones levantándose rápidamente apenas los glúteos toquen el asiento, evitando el uso de las manos como apoyo y manteniendo las rodillas alineadas.

2. Elevación de talones: Doce repeticiones para fortalecer la parte baja de las piernas, alternando entre estar de pie y sentado, dos veces por semana.

3. Remo unilateral: Utilizando una banda elástica sujeta a un punto fijo, se debe tirar del elemento con cada brazo mientras se mantienen las rodillas ligeramente flexionadas y la cadera estable.

4. Flexiones elevadas: Completar seis flexiones apoyando las manos sobre una superficie firme y elevada, como un mesón, para trabajar el tren superior con seguridad.

La combinación de estos ejercicios, junto con una hidratación adecuada y una alimentación rica en proteínas, permite mejorar la calidad de vida y el bienestar general de forma sencilla y accesible.

Con información de Magnific

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