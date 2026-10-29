Mantenerse activo es una prioridad para quienes buscan una vida plena durante la tercera edad. Tradicionalmente, la recomendación general para los adultos mayores se ha limitado a salir a caminar diariamente o realizar paseos al aire libre para mantenerse en movimiento.
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Rutina de ejercicios en casa para fortalecer el cuerpo después de los 60
Salud y bienestar
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