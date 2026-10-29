Rutina de ejercicios en casa para fortalecer el cuerpo después de los 60

Sin embargo, especialistas en salud advierten que esta práctica, aunque beneficiosa, resulta insuficiente cuando el objetivo principal es frenar el envejecimiento biológico, la pérdida de masa muscular y la fragilidad ósea que suelen manifestarse a partir de los sesenta años. Por ello, la tendencia actual sugiere incorporar hábitos de tonificación muscular que pueden realizarse desde el hogar.

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El entrenador Álvaro Puche propone una alternativa práctica para proteger la autonomía personal sin necesidad de equipos costosos o gimnasios. Según el especialista, el secreto no radica en pasar horas caminando, sino en estimular la musculatura mediante movimientos breves y efectivos.

La rutina sugerida consta de cuatro ejercicios clave:

1. Sentadillas con silla: Realizar diez repeticiones levantándose rápidamente apenas los glúteos toquen el asiento, evitando el uso de las manos como apoyo y manteniendo las rodillas alineadas.

2. Elevación de talones: Doce repeticiones para fortalecer la parte baja de las piernas, alternando entre estar de pie y sentado, dos veces por semana.

3. Remo unilateral: Utilizando una banda elástica sujeta a un punto fijo, se debe tirar del elemento con cada brazo mientras se mantienen las rodillas ligeramente flexionadas y la cadera estable.

4. Flexiones elevadas: Completar seis flexiones apoyando las manos sobre una superficie firme y elevada, como un mesón, para trabajar el tren superior con seguridad.

La combinación de estos ejercicios, junto con una hidratación adecuada y una alimentación rica en proteínas, permite mejorar la calidad de vida y el bienestar general de forma sencilla y accesible.