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Tres recetas prácticas con claras de huevo para una cena equilibrada

Nutrición y cocina

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Imagen de la noticia: Tres recetas prácticas con claras de huevo para una cena equilibrada

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El huevo es un alimento fundamental en la dieta, valorado por su aporte de proteínas de alto valor biológico que contienen todos los aminoácidos esenciales necesarios para el organismo. Para quienes buscan opciones ligeras, la clara se presenta como una alternativa versátil, compuesta principalmente por agua y proteínas, ideal para cenas que no excedan el consumo calórico.

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Incorporar este ingrediente en la última comida del día favorece un descanso nocturno adecuado y una nutrición balanceada. A continuación, se detallan tres preparaciones sencillas para aprovechar sus propiedades en el hogar.

Muffins salados

Esta opción combina espinacas y queso para obtener un plato cargado de fibra y proteínas. Tras precalentar el horno a 180 grados, se sofríe cebolla con espinacas frescas. Luego, se baten cinco claras con sal, pimienta, polvo para hornear y queso mozzarella. La mezcla se distribuye en moldes y se hornea durante quince minutos hasta lograr una textura dorada.

Cenas ligeras con claras de huevo: tres opciones rápidas, proteicas y fáciles de hacer en casa

Foto: cuerpomente.com

Lasaña sin pasta

Una alternativa libre de gluten que sustituye la pasta tradicional por tortillas finas de clara de huevo. Se cocinan las tortillas en una sartén antiadherente y se cortan en rectángulos. El montaje consiste en alternar capas de clara, carne picada magra con tomate, espinacas y queso, finalizando con un gratinado al horno a 180 grados.

Cenas ligeras con claras de huevo: tres opciones rápidas, proteicas y fáciles de hacer en casa

Croquetas

Para esta receta, se mezclan claras de huevo con queso parmesano, jamón picado, pimienta y nuez moscada. Esta versión prescinde de harinas y rebozados, logrando una textura crujiente al freír cucharadas de la masa en aceite caliente hasta que doren por ambos lados.

Cenas ligeras con claras de huevo: tres opciones rápidas, proteicas y fáciles de hacer en casa

Con información de noticiascol.com

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