Tres recetas prácticas con claras de huevo para una cena equilibrada

Incorporar este ingrediente en la última comida del día favorece un descanso nocturno adecuado y una nutrición balanceada. A continuación, se detallan tres preparaciones sencillas para aprovechar sus propiedades en el hogar.

Muffins salados

Esta opción combina espinacas y queso para obtener un plato cargado de fibra y proteínas. Tras precalentar el horno a 180 grados, se sofríe cebolla con espinacas frescas. Luego, se baten cinco claras con sal, pimienta, polvo para hornear y queso mozzarella. La mezcla se distribuye en moldes y se hornea durante quince minutos hasta lograr una textura dorada.

Foto: cuerpomente.com

Lasaña sin pasta

Una alternativa libre de gluten que sustituye la pasta tradicional por tortillas finas de clara de huevo. Se cocinan las tortillas en una sartén antiadherente y se cortan en rectángulos. El montaje consiste en alternar capas de clara, carne picada magra con tomate, espinacas y queso, finalizando con un gratinado al horno a 180 grados.

Croquetas

Para esta receta, se mezclan claras de huevo con queso parmesano, jamón picado, pimienta y nuez moscada. Esta versión prescinde de harinas y rebozados, logrando una textura crujiente al freír cucharadas de la masa en aceite caliente hasta que doren por ambos lados.