El huevo es un alimento fundamental en la dieta, valorado por su aporte de proteínas de alto valor biológico que contienen todos los aminoácidos esenciales necesarios para el organismo. Para quienes buscan opciones ligeras, la clara se presenta como una alternativa versátil, compuesta principalmente por agua y proteínas, ideal para cenas que no excedan el consumo calórico.
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Tres recetas prácticas con claras de huevo para una cena equilibrada
Nutrición y cocina
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