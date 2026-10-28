El orden y la limpieza en el hogar funcionan como herramientas efectivas para disminuir el estrés, ya que transforman el entorno físico en un espacio de tranquilidad. Al mantener las áreas en buen estado, se reduce la información que recibe el cerebro sobre tareas pendientes, lo que disminuye la sobrecarga cognitiva y permite que mantener un hogar limpio influye de manera positiva en la salud mental.
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Consejos prácticos para transformar su hogar en un espacio de calma
Bienestar en el hogar
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