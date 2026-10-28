Consejos prácticos para transformar su hogar en un espacio de calma

Esta práctica no solo ayuda a bajar los niveles de cortisol, sino que también mejora el estado de ánimo y genera una mayor satisfacción personal. Según especialistas, Cuando ordenamos y limpiamos liberamos endorfinas, sustancias que producen una sensación de bienestar, mientras que deshacerse de objetos innecesarios permite una pequeña catarsis.

Por el contrario, el desorden puede derivar en ansiedad, malestar general e incluso trastornos del sueño, además de generar frustración al dificultar la localización de objetos.

Pequeños cambios hacen la diferencia al momento de organizar el entorno. Para lograr un ambiente más relajante, se recomienda optar por luz cálida, mantener superficies despejadas, incorporar plantas naturales y utilizar aromas suaves como lavanda o eucalipto. Asimismo, el uso de textiles de algodón o lino y la creación de un rincón personal para actividades como la lectura o la meditación pueden contribuir significativamente a mejorar la calidad de vida en el hogar.