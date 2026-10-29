Con una trayectoria de uso que abarca entre 3.000 y 4.000 años, el aceite de coco se mantiene como un recurso fundamental en el cuidado personal. Tradiciones de culturas como la tahitiana y la filipina han empleado este producto para proteger la piel y el cabello de factores externos como la radiación solar y la brisa marina, consolidándolo como un elemento esencial en la cosmética natural.
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Propiedades del aceite de coco para el cuidado de la piel y el cabello
Cuidado personal
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