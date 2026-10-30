El impacto de los traumas del pasado en la construcción de vínculos afectivos

Esta dinámica, advierte el experto, provoca que muchas relaciones se estructuren bajo un esquema de dependencia, donde la pareja es utilizada como un refugio ante la soledad o un parche para cubrir inseguridades. En este sentido, el camino hacia un bienestar emocional real exige un proceso de autoconocimiento, donde cada individuo asuma la responsabilidad de sanar sus propias heridas antes de exigirle al otro que le haga feliz.

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Para superar la dependencia, Vilaseca enfatiza la importancia de aprender a disfrutar de la propia compañía, lo que permite enfrentar las dificultades cotidianas con mayor resiliencia. Al lograr este equilibrio, la relación de pareja deja de ser un espacio de demanda constante para transformarse en un punto de encuentro voluntario.

De este modo, el vínculo evoluciona hacia una convivencia basada en la libertad y la madurez afectiva, donde dos personas plenas deciden compartir su felicidad de manera libre, consciente y constructiva, sin que esto implique el sacrificio de su individualidad.