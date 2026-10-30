El especialista en desarrollo personal y salud mental, Borja Vilaseca, sostiene que gran parte de la vida adulta se consume en la búsqueda constante de afecto y validación externa, a menudo sin que las personas logren identificar el origen real de sus vacíos emocionales. Según sus planteamientos, la manera en que los individuos se vinculan sentimentalmente suele estar condicionada por vivencias previas, carencias infantiles y experiencias traumáticas que moldean su identidad.
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El impacto de los traumas del pasado en la construcción de vínculos afectivos
Bienestar emocional
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