El uso de la yema de huevo como tratamiento natural para el cabello

La yema de huevo contiene queratina, biotina y otros minerales esenciales que, según la tradición, mejoran la salud capilar, aportando brillo y resistencia a la fibra desgastada por químicos o herramientas de calor. Para quienes deseen incluir este ingrediente en su rutina de belleza, existen diversas preparaciones caseras.

Opciones de tratamiento:

Para un tratamiento intensivo, se recomienda mezclar una yema de huevo con una cucharada de miel, media cucharadita de aceite de almendras y una cucharada de yogur natural. Esta mezcla debe aplicarse sobre el cabello durante una hora antes de enjuagar con agua fría.

Otra alternativa busca hidratar y equilibrar el pH. Para ello, se debe batir una yema de huevo con dos cucharadas de vinagre blanco hasta obtener una consistencia espumosa. Se aplica sobre el pelo, se deja actuar por cinco minutos y posteriormente se enjuaga con agua fría.