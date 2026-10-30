El uso de la yema de huevo como tratamiento para el cabello es una práctica que forma parte del saber empírico desde hace siglos. Aunque no existen estudios científicos recientes que corroboren sus beneficios, este alimento se ha consolidado como un remedio popular para nutrir, hidratar y fortalecer el pelo gracias a su composición rica en proteínas, vitaminas y grasas saludables.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Estilos de Vida
El uso de la yema de huevo como tratamiento natural para el cabello
Remedios caseros
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Freepik
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...