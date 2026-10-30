Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Estilos de Vida

El uso de la yema de huevo como tratamiento natural para el cabello

Remedios caseros

|2 min|
Imagen de la noticia: El uso de la yema de huevo como tratamiento natural para el cabello

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El uso de la yema de huevo como tratamiento para el cabello es una práctica que forma parte del saber empírico desde hace siglos. Aunque no existen estudios científicos recientes que corroboren sus beneficios, este alimento se ha consolidado como un remedio popular para nutrir, hidratar y fortalecer el pelo gracias a su composición rica en proteínas, vitaminas y grasas saludables.

Lee también
Cómo lograr una boloñesa casera sin carne con ingredientes vegetales

Detrás de la cáscara: Cómo usar y transformar tu cabello con la yema de huevo

La yema de huevo contiene queratina, biotina y otros minerales esenciales que, según la tradición, mejoran la salud capilar, aportando brillo y resistencia a la fibra desgastada por químicos o herramientas de calor. Para quienes deseen incluir este ingrediente en su rutina de belleza, existen diversas preparaciones caseras.

Opciones de tratamiento:

Para un tratamiento intensivo, se recomienda mezclar una yema de huevo con una cucharada de miel, media cucharadita de aceite de almendras y una cucharada de yogur natural. Esta mezcla debe aplicarse sobre el cabello durante una hora antes de enjuagar con agua fría.

Otra alternativa busca hidratar y equilibrar el pH. Para ello, se debe batir una yema de huevo con dos cucharadas de vinagre blanco hasta obtener una consistencia espumosa. Se aplica sobre el pelo, se deja actuar por cinco minutos y posteriormente se enjuaga con agua fría.

Con información de Freepik

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

Estilos de VidaCuidado capilarRemedios caseros

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.