La aparición de grietas en los talones es una condición frecuente que afecta tanto a hombres como a mujeres, independientemente de su edad. Este problema suele originarse por la pérdida de humedad en la piel, la cual, al volverse seca y dura, pierde su capacidad de adaptarse a la presión y termina por quebrarse.
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Cómo tratar los talones agrietados con cuidados básicos y remedios naturales
Salud y bienestar
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