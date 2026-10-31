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Cómo tratar los talones agrietados con cuidados básicos y remedios naturales

Salud y bienestar

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Imagen de la noticia: Cómo tratar los talones agrietados con cuidados básicos y remedios naturales

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La aparición de grietas en los talones es una condición frecuente que afecta tanto a hombres como a mujeres, independientemente de su edad. Este problema suele originarse por la pérdida de humedad en la piel, la cual, al volverse seca y dura, pierde su capacidad de adaptarse a la presión y termina por quebrarse.

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Entre los factores que inciden en esta afección se encuentran el uso de jabones fuertes, la exposición prolongada a duchas calientes, el calzado inadecuado, el peso corporal, la postura y diversas condiciones médicas o ambientales.

Para revertir este proceso, especialistas de la Clínica Mayo sugieren hidratar al menos dos veces al día la zona afectada. Como parte de la rutina nocturna, recomiendan remojar los pies alrededor de 10 minutos en agua sola o jabonosa, secarlos minuciosamente y aplicar una crema espesa a base de aceite o vaselina, cubriéndolos posteriormente con medias de algodón para potenciar el efecto del humectante.

Adicionalmente, existe una alternativa natural que consiste en preparar una crema casera elaborada con aloe vera y aceite de coco. Para su elaboración, se debe mezclar media taza de gel de aloe vera con dos cucharadas de aceite de coco. Tras remojar los pies en agua tibia por 15 minutos y secarlos, se aplica la mezcla mediante un suave masaje, sin necesidad de enjuagar, lo cual puede realizarse diariamente antes de dormir.

Suavidad a cada paso: Conoce la fórmula casera que borra las grietas de los talones en días

Con información de Freepik

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