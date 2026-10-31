Comprender el mundo emocional de los más pequeños representa uno de los retos más complejos para las familias. A diferencia de los adultos, los niños a menudo carecen de las herramientas cognitivas y el vocabulario necesario para estructurar lo que sienten, lo que puede derivar en comportamientos que los padres interpretan erróneamente como simple desobediencia.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Estilos de Vida
El neuropsicólogo Álvaro Bilbao ofrece claves para descifrar las emociones en los niños
Crianza y bienestar
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Magnific
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...