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El neuropsicólogo Álvaro Bilbao ofrece claves para descifrar las emociones en los niños

Crianza y bienestar

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Comprender el mundo emocional de los más pequeños representa uno de los retos más complejos para las familias. A diferencia de los adultos, los niños a menudo carecen de las herramientas cognitivas y el vocabulario necesario para estructurar lo que sienten, lo que puede derivar en comportamientos que los padres interpretan erróneamente como simple desobediencia.

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El neuropsicólogo infantil Álvaro Bilbao señala que una rabieta repentina o una actitud desafiante pueden enmascarar un dolor emocional profundo que el menor no logra canalizar por vías convencionales. Según el experto, estas reacciones deben ser leídas como llamados de auxilio que demandan paciencia y una mirada empática por parte de los adultos.

Tristeza infantil: por qué se manifiesta con enfado y cómo acompañar sus emocionesFoto: Magnific

Bilbao advierte que la tristeza en la infancia rara vez se expresa mediante la apatía tradicional, sino que suele esconderse tras la irritabilidad o el aislamiento. Para abordar esta situación, el especialista propone cuatro estrategias fundamentales:

1. Observación preventiva: Antes de recurrir al castigo, es necesario analizar los cambios de actitud, interpretando la mala conducta como una señal de malestar acumulado.

2. Comunicación abierta: Preguntar directamente cómo se encuentran de forma natural y sin presiones, ofreciendo disponibilidad para ayudarles respetando sus tiempos.

3. Normalización: Compartir vivencias propias de la infancia permite que los hijos comprendan que los adultos también experimentaron frustración o enfado a su edad.

4. Validación emocional: Es crucial evitar el juicio. Bilbao subraya que el motivo principal por el que los niños callan es el miedo a sentirse solos, incomprendidos o recriminados por sus padres al expresar sus sentimientos.

Con información de Magnific

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