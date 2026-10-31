Cómo mantener los espejos impecables utilizando soluciones caseras

Expertos en el área señalan que el primer paso para una limpieza exitosa es la elección de las herramientas correctas. El paño de microfibra es el más recomendado, ya que su textura permite eliminar el polvo y las huellas dactilares sin dejar residuos ni rayar la superficie, una ventaja fundamental especialmente en espejos con marcos delicados o tecnología LED.

Es fundamental evitar el uso de jabones y sustancias químicas como el amoníaco o el cloro, debido a que estos productos pueden deteriorar el acabado del espejo y dejar residuos que, al no evaporarse correctamente, generan más suciedad. En su lugar, se sugiere optar por soluciones naturales: una mezcla de agua con vinagre blanco en partes iguales, o bien, agua con jugo de limón, resultan alternativas eficaces para pulir y limpiar.

Otra opción válida es el uso de alcohol isopropílico aplicado con un paño de microfibra. Independientemente de la solución elegida, los especialistas sugieren realizar la limpieza con un ritmo constante y en un solo sentido para garantizar un resultado impecable.