Mantener los espejos del hogar en óptimas condiciones es una tarea que requiere de técnicas adecuadas para evitar las molestas marcas y pelusas. Aunque tradicionalmente se utilizaba papel de periódico, los cambios en los procesos de impresión actuales han hecho que esta práctica sea cada vez menos efectiva.
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Estilos de Vida
Cómo mantener los espejos impecables utilizando soluciones caseras
Guía de mantenimiento
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