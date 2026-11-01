Cómo preparar un tratamiento casero de arroz y linaza para la piel

El skincare coreano se basa en la prevención y el cuidado a largo plazo, priorizando la hidratación, el uso diario de protector solar y la incorporación de ingredientes naturales. La premisa fundamental es tratar la piel como un órgano que requiere mantenimiento diario, evitando buscar soluciones rápidas ante problemas cutáneos.

Para quienes desean adoptar hábitos saludables, las recomendaciones incluyen lavar el rostro diariamente, nunca dormir con maquillaje, mantener una alimentación equilibrada y aplicar cremas hidratantes. La constancia es el factor determinante para obtener resultados visibles.

Como complemento a estas rutinas, existen alternativas caseras que combinan beneficios cosméticos con técnicas de crioterapia. Una opción económica consiste en preparar cubitos de hielo a base de arroz y linaza:

1. Lave una taza de arroz y, en la segunda lavada, deje el grano en remojo durante tres horas.

2. Cuele el agua resultante y colóquela en una olla junto con dos cucharadas de linaza.

3. Deje hervir hasta que la mezcla espese, apague el fuego, deje reposar y vierta el líquido en una cubeta de hielo para congelar.

Una vez listos, se recomienda pasar un cubito por el rostro limpio mediante suaves masajes circulares una o dos veces al día. Este método favorece la firmeza de la piel gracias al efecto tensor de la baja temperatura y las propiedades de los ingredientes naturales.