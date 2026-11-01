La apariencia radiante y juvenil de las mujeres coreanas ha generado un creciente interés en redes sociales, donde su rutina de cuidado facial se ha convertido en un referente global. Sin embargo, más allá de las percepciones sobre la genética, expertos indican que el secreto reside en una combinación de factores culturales, hábitos preventivos desde temprana edad y una disciplina constante en el cuidado de la piel.
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Cómo preparar un tratamiento casero de arroz y linaza para la piel
Cuidado facial
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