Desmantelan red de trata tras rescate de adolescente en Anaco

La investigación se inició tras la denuncia de la madre de una adolescente de 15 años, quien fue contactada con engaños para trasladarla hasta Maturín, donde permaneció oculta bajo la custodia de la detenida. Según el director del Cicpc, Douglas Rico, la red operaba en los estados Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro, con el objetivo de trasladar a las víctimas hacia Trinidad y Tobago para someterlas a explotación sexual.

La joven logró escapar de sus captores y regresar con su familia, lo que permitió a los agentes realizar labores de campo y análisis telefónicos que derivaron en la captura de la mujer. Durante el procedimiento, se incautó un teléfono celular como evidencia. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público para las actuaciones legales correspondientes.