Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Anaco, detuvieron a Celibeth Mercedes Santacruz Santacruz, de 37 años, por su presunta responsabilidad en una red de trata de personas.
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Sucesos
Desmantelan red de trata tras rescate de adolescente en Anaco
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