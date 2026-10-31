Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos

Desmantelan red de trata tras rescate de adolescente en Anaco

Sucesos en Anzoátegui

|1 min|
Imagen de la noticia: Desmantelan red de trata tras rescate de adolescente en Anaco

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Anaco, detuvieron a Celibeth Mercedes Santacruz Santacruz, de 37 años, por su presunta responsabilidad en una red de trata de personas.

Lee también
Tragedia en Argentina: padre mata a su familia venezolana y se quita la vida en Merlo

La investigación se inició tras la denuncia de la madre de una adolescente de 15 años, quien fue contactada con engaños para trasladarla hasta Maturín, donde permaneció oculta bajo la custodia de la detenida. Según el director del Cicpc, Douglas Rico, la red operaba en los estados Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro, con el objetivo de trasladar a las víctimas hacia Trinidad y Tobago para someterlas a explotación sexual.

La joven logró escapar de sus captores y regresar con su familia, lo que permitió a los agentes realizar labores de campo y análisis telefónicos que derivaron en la captura de la mujer. Durante el procedimiento, se incautó un teléfono celular como evidencia. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público para las actuaciones legales correspondientes.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

SucesosAnacoCicpcTrata Personas

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.