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Red de trata habría captado a dos jóvenes de 14 años en Puerto Cabello bajo engaños

Trata de personas

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Las autoridades policiales del estado Monagas mantienen un despliegue operativo para localizar a dos adolescentes de 14 años, quienes habrían sido víctimas de una red de trata de personas. Las jóvenes, oriundas de la urbanización Santa Cruz en Puerto Cabello, estado Carabobo, fueron reportadas como desaparecidas tras ser captadas bajo engaño a través de redes sociales.

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Según la información recabada, los delincuentes utilizaron falsas promesas de empleo y remuneración económica para atraer a las menores. La desaparición de una de ellas se registró el pasado sábado, cuando salió de su vivienda con el pretexto de asistir a un centro de estética. Posteriormente, se confirmó que ambas fueron vistas al mediodía en el Terminal de Pasajeros de Puerto Cabello, donde habrían adquirido boletos en compañía de un adulto.

La investigación apunta a que la organización criminal pretendía trasladar a las adolescentes hacia el oriente del país para luego sacarlas por vía marítima hacia Trinidad y Tobago. La hipótesis ha sido respaldada por los mensajes que una de las niñas envió a su hermano menor, en los que confirmaba su intención de viajar por motivos laborales. Asimismo, familiares reportaron una videollamada en la que una de las jóvenes se mostraba visiblemente afectada.

El caso ha generado una alerta sobre el posible funcionamiento de una célula delictiva en Puerto Cabello, la cual estaría integrada por hombres y mujeres dedicados al reclutamiento de menores. Los organismos de seguridad coordinan acciones con las autoridades del estado Monagas para interceptarlas, mientras los familiares permanecen a la espera de resultados sobre el rescate de las menores. La alerta se activó luego de que el padre de una de las jóvenes formalizara la denuncia ante la Fiscalía y los cuerpos de seguridad del Estado.

Con información de noticiascol.com

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