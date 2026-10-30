Las autoridades policiales del estado Monagas mantienen un despliegue operativo para localizar a dos adolescentes de 14 años, quienes habrían sido víctimas de una red de trata de personas. Las jóvenes, oriundas de la urbanización Santa Cruz en Puerto Cabello, estado Carabobo, fueron reportadas como desaparecidas tras ser captadas bajo engaño a través de redes sociales.
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Sucesos
Red de trata habría captado a dos jóvenes de 14 años en Puerto Cabello bajo engaños
Trata de personas
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Con información de noticiascol.com
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