Un ciudadano venezolano fue localizado sin vida el pasado lunes 26 de octubre en una zona rural del municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira, Colombia. El hombre fue identificado como Marcos Antonio Sucre, de aproximadamente 35 años de edad y oriundo de Guarenas, estado Miranda.
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Autoridades colombianas identifican a venezolano hallado muerto en Riohacha
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