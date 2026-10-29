Autoridades colombianas identifican a venezolano hallado muerto en Riohacha

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de la finca Las Mercedes, ubicada en el corregimiento de Pelechua, cerca del corredor vial de la Troncal del Caribe. Según los reportes, el cuerpo se encontraba sumergido boca abajo en las aguas de una cañada. En la parte alta del terreno, cerca de la carretera, las autoridades hallaron una motocicleta marca NKD, placas CNK-24D, la cual presuntamente era utilizada por la víctima.

Tras el levantamiento del cuerpo, este fue trasladado a la morgue de Medicina Legal en Riohacha para la realización de la necropsia de ley. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Seccional de La Guajira asumió las actuaciones del caso para determinar las circunstancias del deceso. Hasta el momento, las autoridades no han descartado ninguna hipótesis, evaluando si se trató de un accidente de tránsito o de un hecho violento.