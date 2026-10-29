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Alias ‘El Fernandito’ muere en intercambio de disparos con el CICPC en Tía Juana

Sucesos en la Costa Oriental

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Imagen de la noticia: Alias ‘El Fernandito’ muere en intercambio de disparos con el CICPC en Tía Juana

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Durante la madrugada de este 29 de octubre de 2026, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Delegación Municipal Cabimas, abatieron a un sujeto conocido bajo el alias de ‘El Fernandito’ tras un enfrentamiento armado en la localidad de Tía Juana, carretera F del municipio Simón Bolívar.

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El individuo era buscado activamente por las autoridades debido a su presunta participación en diversos actos terroristas, sicariato y extorsión. Según los reportes policiales, el sujeto lanzaba artefactos explosivos contra comercios en la ciudad de Cabimas como parte de sus actividades delictivas en la Costa Oriental del Lago.

Las investigaciones de inteligencia confirmaron que el ahora fallecido seguía instrucciones directas de un líder negativo que se encuentra recluido en Colombia. Su función principal dentro de la organización criminal era la captación de nuevos integrantes para operar en la región. Sobre el sujeto pesaba una orden de aprehensión vigente por los delitos mencionados, la cual fue ejecutada por las unidades de inteligencia tras dar con su paradero en el municipio Simón Bolívar.

Con información de NAM

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