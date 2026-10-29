Durante la madrugada de este 29 de octubre de 2026, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Delegación Municipal Cabimas, abatieron a un sujeto conocido bajo el alias de ‘El Fernandito’ tras un enfrentamiento armado en la localidad de Tía Juana, carretera F del municipio Simón Bolívar.
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Sucesos
Alias ‘El Fernandito’ muere en intercambio de disparos con el CICPC en Tía Juana
Sucesos en la Costa Oriental
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Con información de NAM
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