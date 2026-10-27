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Joven de Cabimas fue asesinada frente a sus tres hijos

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La comunidad de Pisco Elqui, en la Región de Coquimbo, Chile, se encuentra consternada tras el asesinato de una joven madre venezolana fue asesinada a manos de su pareja en el interior de la vivienda que compartían. La víctima, identificada como Daniela Medina, de 27 años, era oriunda de Cabimas, estado Zulia.

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El agresor, Oswald Herrera, de 44 años y también procedente de Cabimas, habría cometido el crimen por asfixia tras una discusión motivada por celos. Según los antecedentes, el hombre confesó el hecho a un sobrino en Venezuela, quien alertó a los familiares en Chile. Al llegar al lugar, los allegados encontraron a la víctima sin signos vitales.

Tras el hallazgo, Herrera huyó del sitio, pero Oswald Herrera, de 44 años, fue capturado por las autoridades chilenas en la calle Arturo Prat, luego de un operativo de búsqueda desplegado por Carabineros. El sujeto permanece bajo custodia policial a disposición de la justicia, mientras el caso deja a tres infantes en la orfandad.

Con información de noticiascol.com

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