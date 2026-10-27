Joven de Cabimas fue asesinada frente a sus tres hijos

El agresor, Oswald Herrera, de 44 años y también procedente de Cabimas, habría cometido el crimen por asfixia tras una discusión motivada por celos. Según los antecedentes, el hombre confesó el hecho a un sobrino en Venezuela, quien alertó a los familiares en Chile. Al llegar al lugar, los allegados encontraron a la víctima sin signos vitales.

Tras el hallazgo, Herrera huyó del sitio, pero Oswald Herrera, de 44 años, fue capturado por las autoridades chilenas en la calle Arturo Prat, luego de un operativo de búsqueda desplegado por Carabineros. El sujeto permanece bajo custodia policial a disposición de la justicia, mientras el caso deja a tres infantes en la orfandad.