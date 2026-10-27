La comunidad de Pisco Elqui, en la Región de Coquimbo, Chile, se encuentra consternada tras el asesinato de una joven madre venezolana fue asesinada a manos de su pareja en el interior de la vivienda que compartían. La víctima, identificada como Daniela Medina, de 27 años, era oriunda de Cabimas, estado Zulia.
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Joven de Cabimas fue asesinada frente a sus tres hijos
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